В Гомеле из-за Деда Мороза едва не сгорела городская елка 1 2.01.2020, 21:24

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Инцидент произошел около 18.00 2 января.

В Гомеле возле новогодней елки загорелась скульптура Деда Мороза. Об этом сообщает ЧП Гомель | Гомельская область.

Инцидент произошел около 18.00 2 января на Речицком проспекте на площадке возле гипермаркета «Гиппо».

«По прибытии работников МЧС открытого горения не наблюдалось. В ходе проверки установлено, что на металическом каркасе в форме деда Мороза обгорела мишура. Елка не повреждена. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

Напомним, два года назад в Гомеле из-за неисправной иллюминации сгорели две ели — возле проходной КУП «Горэлектротранспорт» и на площади Победы. В обоих случаях от новогодних деревьев остался лишь оплавившийся остов.