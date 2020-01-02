Госдолг Украины снизился до 45% от ВВП впервые с 2013 года 1 2.01.2020, 21:36

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Министерство финансов Украины опубликовало статистику.

Впервые с 2013 года размер государственного долга Украины опустился до около 45% от ВВП.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины в Facebook.

"Размер государственного долга впервые с 2013 года опустился ниже 50% от ВВП", - говорится в сообщении.

По оперативной оценке государственный долг на конец 2019 составил в гривневом эквиваленте 1 764,2 млрд грн, а в долларовом 74,5 млрд долл. США и сократился по отношению к ВВП до около 45% на конец 2019 года. Гарантированный государством долг на конец года по оценке составил около 6,6% ВВП.

Всего, в 2019 году на обслуживание и погашение государственного долга было направлено в гривневом эквиваленте соответственно 119,2 млрд грн и 345,2 млрд грн. За этот период внутренние заимствования составляли 341,2 млрд грн (из которых 222, 6 млрд грн составляли заимствования в гривне), а внешние заимствования в гривневом эквиваленте составили 63,8 млрд грн.

По данным Минфина, в 2018 году государственный и гарантированный государством долг Украины сократился до 60,9% от ВВП с 71,8% - в 2017 году. Размер государственного и гарантированного государством долга на 31 декабря 2018 года составил 78,32 млрд долларов, или 2,169 трлн грн.