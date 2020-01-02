закрыть
2 января 2020, четверг, 23:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

На границах с Польшей и Литвой на выезд стоят огромные очереди легковушек

2
  • 2.01.2020, 21:38
  • 1,956
На границах с Польшей и Литвой на выезд стоят огромные очереди легковушек
иллюстрационное фото tut.by

Выезда в Польшу ожидают сотни авто.

В пунктах пропуска на белорусско-польской и белорусско-литовской границах на выезд образовались большие очереди, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Выезда в Польшу ожидают (по данным на 20.00 2 января):

в пункте пропуска «Брузги» — более 100 авто

в «Берестовице» — более 100

в Бресте — более 90

в «Песчатке» — более 80.

На выезд в Литву в очередях стоят более 300 авто:

«Котловка» — более 90

«Каменный Лог» — более 90

«Лоша» — более 100

«Бенякони» — более 20

«Привалка» — более 50.

В пунктах пропуска на границе с Латвией все спокойно.

Очередей на выезд в Украину нет совсем.

«В преддверии декабрьских и январских праздников на погранпереходах будет увеличено число пограничников. Кроме того, с контрольными службами сопредельных государств прорабатываются вопросы ритмичного пропуска через государственную границу лиц и транспортных средств, а также алгоритмы оперативного реагирования на случаи образования значительных очередей», — обещали ранее в ГПК.

С 25 декабря 2018 года по 8 января 2019 года белорусские пограничники на различных участках в обоих направлениях оформили 881 078 человек и 251 202 единицы транспорта. Наиболее популярным стало польское направление, на втором месте литовское.

Госпогранкомитет напоминает, что за обстановкой перед пунктами пропуска можно следить онлайн. Кроме того, можно получить информацию о средней загруженности направлений в конкретный день недели по часам и выбрать время для поездки.

В автодорожных пунктах пропуска «Брест», «Котловка», «Григоровщина» и «Урбаны» работает система электронной очереди, с помощью которой можно забронировать время въезда транспортного средства в пункт пропуска.


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип