На границах с Польшей и Литвой на выезд стоят огромные очереди легковушек

На границах с Польшей и Литвой на выезд стоят огромные очереди легковушек2
- 2.01.2020, 21:38
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Выезда в Польшу ожидают сотни авто.
В пунктах пропуска на белорусско-польской и белорусско-литовской границах на выезд образовались большие очереди, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
Выезда в Польшу ожидают (по данным на 20.00 2 января):
в пункте пропуска «Брузги» — более 100 авто
в «Берестовице» — более 100
в Бресте — более 90
в «Песчатке» — более 80.
На выезд в Литву в очередях стоят более 300 авто:
«Котловка» — более 90
«Каменный Лог» — более 90
«Лоша» — более 100
«Бенякони» — более 20
«Привалка» — более 50.
В пунктах пропуска на границе с Латвией все спокойно.
Очередей на выезд в Украину нет совсем.
«В преддверии декабрьских и январских праздников на погранпереходах будет увеличено число пограничников. Кроме того, с контрольными службами сопредельных государств прорабатываются вопросы ритмичного пропуска через государственную границу лиц и транспортных средств, а также алгоритмы оперативного реагирования на случаи образования значительных очередей», — обещали ранее в ГПК.
С 25 декабря 2018 года по 8 января 2019 года белорусские пограничники на различных участках в обоих направлениях оформили 881 078 человек и 251 202 единицы транспорта. Наиболее популярным стало польское направление, на втором месте литовское.
Госпогранкомитет напоминает, что за обстановкой перед пунктами пропуска можно следить онлайн. Кроме того, можно получить информацию о средней загруженности направлений в конкретный день недели по часам и выбрать время для поездки.
В автодорожных пунктах пропуска «Брест», «Котловка», «Григоровщина» и «Урбаны» работает система электронной очереди, с помощью которой можно забронировать время въезда транспортного средства в пункт пропуска.