Истребитель F-35: рекордсмен, остающийся вне конкуренции 2 Александр Коваленко

2.01.2020, 21:46

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иллюстрационное фото

Цифры говорят сами за себя.

В октябре прошлого года в статье «Тотальное превосходство: американский истребитель F-35 Lockheed Martin захватывает рынок» я отмечал, что американские истребители пятого поколения F-35 становятся наиболее массовыми, нивелируя тем самым потенциальные возможности конкурентов. Например, таких, как российский Су-57 или китайский J-20, которые, по правде говоря, в нынешнем виде больше тянут на поколение 4+++, нежели полноценное пятое.

И, ровным счетом ничего нет удивительного в том, по итогам 2019 года, F-35 установил рекорд по производству.

Так, согласно отчету Lockheed Martin, за минувший, 2019 год на заводе в Форт-Уорте, что в штате Техас, было построено и поставлено заказчикам 134 многофункциональных истребителя пятого поколения F-35. Напомню, что в 2018 году завод выпустил 91истребитель.

Примечательно то, что из 134 построенных истребителей 53 были отправлены на экспорт, как по программе истребителя пятого поколения, так и согласно программе Foreign Military Sales.

Так же, благодаря такой востребованности F-35 и его бесперебойному, серийному производству, удалось значительно снизить цену на данный самолет. В частности, цена на F-35A уменьшилась с $82,4 млн до $77,9 млн, на F-35B с $108 млн до $101,3 млн, а на F-35C с $103,1 млн до $94,4 млн.

Таким образом, на сегодняшний день в мире уже поставлено “на крыло” 490 истребителей F-35. При этом за все время эксплуатации данных истребителей, с общим налетом более 240 тысяч часов, зафиксировано было всего две аварии, в 2018 году, в районе авиационной станции «Бофорт» в Южной Каролине и 2019-м, в районе базы «Мисава» в префектуре Аомори, в Японии.

На этом фоне, честно говоря, не самым лучшим образом смотрится ситуация с Су-57, истребителем, явно настолько сырым, что даже первый, серийный самолет с бортовым номером 01 «синий» был безвозвратно потерян. Конечно, потерю первого серийного истребителя Су-57, на общее количество самолетов из 11 единиц, попытались компенсировать неоднозначной по степени реализации историей о готовности Алжира покупать эти машины для своих ВВС. Но стоит ли оно того?

Вопрос, и вправду, весьма актуальный. Ведь потеря одного самолета на 11 произведенных, производство которых стартовало еще в 2010, явно не обещает как быстроту выполнения заказа на 14 единиц для ВВС Алжира, так и качества, а главное – надежности поставляемой продукции. Ведь, еще раз, 1 авария на 11 машин (Су-57) и 2 аварии на 490 (F-35).

А потому, потуги “гибридного истребителя” на экспортной арене весьма умиляют. Особенно на фоне того, что в 2020 году в Lockheed Martin намерены выдать на-гора уже более 140 истребителей F-35, с ежегодным наращиванием производства до 2023 года.

Что тут еще можно сказать. Сухие и, в чем-то суровые цифры сами говорят за себя.

Александр Коваленко, sprotyv.info