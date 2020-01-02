Как выглядел Новый год в Минске в эпоху без Instagram 2.01.2020, 22:36

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Архивные фото из 50-х.

В 2019-м минчане перед Новым годом ходили по распродажам, пили глинтвейн на ярмарках, отдыхали на корпоративах, искали, чем занять детей на каникулах, а в ночь с 31 декабря на 1 января выкладывали фото в Instagram. А как выглядели новогодние праздники в городе в 1950-х? Чем занимались дети во дворах, когда сугробы лежали всю зиму? Посмотрите черно-белые снимки из закромов архива в Дзержинске. Фотографии публикует tut.by.

Праздничная торговля: елочный базар и подарки от «Коммунарки»

Фасовка детских новогодних подарков на минской кондитерской фабрике «Коммунарка», 1957 год.

Коллекционер В. Андронов. Все снимки хранятся в Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов

У новогодней елки в одном из минских магазинов. 28 декабря 1955 года. Фотохроника БелТА, В. Лупейко

Новогодний базар в Минске, 1949 год

Утренники с портретами Ленина и Сталина и без

Новогодний праздник в детском саду № 50, 1953 год

Детсадовцы Минска на утреннике в студии Белорусского телевидения, 1957 год. Фототека Белтелерадиокомании, В. Антонов

Новогодняя елка во Дворце культуры Белсовпрофа, январь 1959 года. Фототека БелОКС, С. Чирешкин

Ребята из кружка юных умельцев Минского дворца пионеров делают маски для новогоднего маскарада в «мастерской Деда Мороза», декабрь 1955 года. Фотохроника БелТА, Г. Бегун

Минские школьники на празднике во Дворце пионеров, 30 декабря 1958 года. Фотохроника БелТА, В. Лупейко

Четвероклассники минской средней школы № 50 у новогодней елки, январь 1957 года. Редакция газеты «Знамя юности», И. Стец

Ученицы восьмых и девятых классов минской средней школы № 21, январь 1957 года. Редакция газеты «Мінская праўда», В. Марционко

Снежные города на Тракторном и елка у Дома правительства

Фигуры из снега по сюжету басни Крылова «Квартет». Их вылепили дети у новогодней елки в рабочем поселке МТЗ, 27 декабря 1957 года. Фотохроника БелТА, А. Горельчик

Дети у новогодней елки в рабочем поселке МТЗ, 27 декабря 1957 года. Фотохроника БелТА, А. Горельчик