Как выглядел Новый год в Минске в эпоху без Instagram
2.01.2020, 22:36
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Архивные фото из 50-х.
В 2019-м минчане перед Новым годом ходили по распродажам, пили глинтвейн на ярмарках, отдыхали на корпоративах, искали, чем занять детей на каникулах, а в ночь с 31 декабря на 1 января выкладывали фото в Instagram. А как выглядели новогодние праздники в городе в 1950-х? Чем занимались дети во дворах, когда сугробы лежали всю зиму? Посмотрите черно-белые снимки из закромов архива в Дзержинске. Фотографии публикует tut.by.
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