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Белорусам на заметку: в 2020 году в Польше будет только семь торговых воскресений

  • 2.01.2020, 22:55
Белорусам на заметку: в 2020 году в Польше будет только семь торговых воскресений

Опубликован календарь.

В 2020 году у всех любителей шопинга в Польше будет 7 торговых воскресений, а в некоторые дни покупки можно будет делать только до 14:00.

Закон о запрете на торговлю по воскресеньям, введенный в Польше в 2017 году, предусматривал наличие двух торговых воскресений в месяц в 2018 году, одного - в 2019 году, и разрешение на торговлю только по 7 воскресным дням в будущем 2020 году, передает polsha24.com.

Торговыми в 2020 году будут воскресенья:

26 января

5 апреля, 26 апреля

28 июня

30 августа

13 декабря

20 декабря

В будни в Польше невозможно будет делать покупки в следующие праздничные дни:

1 января, 6 января

12 и 13 апреля (Пасха)

1 мая, 3 мая

11 июня

15 августа

1 ноября, 11 ноября

25 и 26 декабря.


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