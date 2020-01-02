Белорусам на заметку: в 2020 году в Польше будет только семь торговых воскресений
- 2.01.2020, 22:55
Опубликован календарь.
В 2020 году у всех любителей шопинга в Польше будет 7 торговых воскресений, а в некоторые дни покупки можно будет делать только до 14:00.
Закон о запрете на торговлю по воскресеньям, введенный в Польше в 2017 году, предусматривал наличие двух торговых воскресений в месяц в 2018 году, одного - в 2019 году, и разрешение на торговлю только по 7 воскресным дням в будущем 2020 году, передает polsha24.com.
Торговыми в 2020 году будут воскресенья:
26 января
5 апреля, 26 апреля
28 июня
30 августа
13 декабря
20 декабря
В будни в Польше невозможно будет делать покупки в следующие праздничные дни:
1 января, 6 января
12 и 13 апреля (Пасха)
1 мая, 3 мая
11 июня
15 августа
1 ноября, 11 ноября
25 и 26 декабря.