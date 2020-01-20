Нефтяной конфликт: усидеть на двух стульях не получится 9 20.01.2020, 8:34

4,231

Иметь полный суверенитет и покупать по внутренним ценам – не получится.

Еще месяц назад Беларусь чуть ли не ждала окончательной интеграции с Россией, но сейчас нефтяной спор внутри так называемого союзного государства достиг апогея. Обе стороны ежедневно теряют миллионы. Беларусь заявляет о поисках альтернативных источников нефти и обратилась ко всем соседям. Россияне, кажется, уверены: дешевле, чем у нас, не найдете. Как Беларусь ищет союзников в очередной войне за энергоносители с Россией – в сюжете программы «ПроСвет» на телеканале «Белсат».

Неподписанные дорожные карты — нет долгосрочной договоренности о поставках газа и, что куда хуже, российская нефть почти не поступает на белорусские НПЗ. И вот на этой неделе Минск обратился ко всем соседям, а также к Казахстану с Азербайджаном в поисках альтернативы российскому черному золоту. Почему власти спохватились только сейчас?

«Они надеялись, что Россия не пойдет на то, чтобы терять деньги, ведь каждый день непродажи нефти в Беларусь – это не только наши потери, но и России, причем Россия теряет больше, чем мы», – комментирует политолог Ольга Харламова:

Естественно, Беларусь только зарабатывает на перепродаже нефтепродуктов, а Россия продает саму нефть. А в Беларусь идет каждый десятый баррель российской нефти, и потери Кремля достигают в среднем около $ 30 млн в день, подсчитала специалист. Но в России запас прочности гораздо больше, поэтому из Москвы звучат все те же аргументы.

«Ну посмотрите – Прибалтика, она настаивает на своем суверенитете и покупает нефть и газ по рыночным европейским ценам. Иметь полный суверенитет и покупать по внутренним ценам – не получится. То есть что-то одно», – говорит Алексей Калачев, аналитик группы компаний «Finam», Москва:

Мол, в Минске хотят традиционно – удержаться на двух стульях. И, чтобы подчеркнуть серьезность своих позиций, Беларусь объявила о ежемесячных рамонтнах работах на трубопроводе «Дружба», по которому российская нефть плывет, в частности, в Германию и Польшу. На время ремонта пропускная способность уменьшится наполовину.

«Когда были первые предложения перекрыть транзит через белорусскую территорию, то мы позвонили сразу в немецкое посольство – как они к этому относятся. Нам сказали, что чрезвычайно отрицательно, так как состояние такое, что необходимо сохранить транзит через «Дружбу». То есть ситуация может осложниться и для российских компаний, и для получателей в Германии и Польше», – комментирует Михаил Крутихин, партнер консалтинговой компании «Rusenergy», Москва:

В прошлом году Беларусь покупала нефть за 83% мировой цены. В этом году она вырастет вследствие очередного уменьшения российских пошлин на нефтепродукты, на перепродаже которых зарабатывает Минск. Нефтяная проблема сегодня лежит даже не в интеграционных документах, объясняет специалист.

«Спор идет о премии для российских компаний размером около $ 10 за тонну. Российские компании поставляют нам нефть с премией приблизительно $ 10 за тонну. Эта премия была установлена еще в 2011 году», – уточняет экономический обозреватель Татьяна Маненок.

Золотые времена для российской нефтяной отрасли. Тогда стоимость барреля был чуть ли не вдвое больше нынешнего – $ 64. А Минск столько зарабатывал на беспошлинных поставках, что мог позволить добросить российским компаниям такую премию. Сегодня даже в Москве признают, что этот момент можно бы исправить… но не обязательно сейчас.

«Сейчас разница все-таки между внутренними поставками – ну, теми, что происходят беспошлинно, и таможенной нефтью – она превышает и довольно существенно, то есть вопрос не стоит так остро. Но с другой стороны можно понять Александра Григорьевича в том плане, что, ну, через два года проблема станет острее, поэтому почему бы не решить ее сейчас?», – продолжает Алексей Калачев:

Станет еще более острая, так как вследствие так называемого российского налогового маневра пошлины на черное золото по 5% в год входят в стоимость нефти и снижают доходы перепродажи нефтепродуктов на Запад. А премия для российских компаний – не меняется. В таких условиях европейцы стали Лукашенко чуть ли не ближе, чем старый союзник.

«Уважаемый господин премьер-министр, мне на самом деле приятно видеть вас с вашими коллегами в Минске, очень надеюсь, что для вас это не чужой город, так же, как и для меня столица нашей дружеской Латвии», – говорил Лукашенко.

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что латвийские порты готовы поставить нефть в Беларусь – речь о железнодорожном пути.

«Альтернатива – это всегда хорошо, но, если это будут поставки по железной дороге, – небольшие объемы. Это несерьезная пока что альтернатива, более серьезная альтернатива – это поставки по трубе, это более дешевые поставки», – считает Татьяна Маненок.

По железной дороге в Беларусь можно поставить не более трех миллионов тонн нефти в год – говорят специалисты. Потребности же белорусских НПЗ составляют до 24 млн тонн. Проблема в цене. В зависимости от того, откуда в Латвию придет эта нефть, цены транспортировки увеличат цену одной тонны нефти даже на €40. Есть еще и литовский вариант.

«Мы регулярно разговариваем о возможных поставках с белорусской стороной, я в скором времени собираюсь в Минск, поговорим с коллегами с белорусской железной дороги. То есть мы в постоянном контакте. В общем наша политика такова – чем больше размер поставок, тем лучше цена», – заявляет Эгидиус Лазавскас, гендиректор литовской железнодорожной компании «LG Cargo»:

С возможными поставками через Литву та же проблема – стоимость и размер. От трубопровода «Дружба» две ветви ведут собственно в эти страны. Их можно было бы использовать, и то, что о них речи не идет, может говорить о неготовности Беларуси полностью отказаться от российского сырья.

«Эти трубы пустуют с 2003 года в направлении Латвии, с 2006 года – в направлении Литвы. Если бы это было серьезно, то стороны бы обсуждали поставки по трубе», – говорит Татьяна Маненок:

Разговоры о железнодорожном пути ведутся, возможно, потому, чтобы выиграть время в переговорах с Москвой, пока та теряет больше, чем Минск. Есть вариант поставок и через Украину, причем особенности местной инфраструктуры лучше подходят для краткосрочного решения проблемы.

«Разовые поставки, безусловно, проще организовать, это будет, к примеру, купленный где-то в средиземноморских портах танкер, поставленный возле Одессы, и потом по железной дороге цистернами нефть пойдет в Беларусь», – говорит Геннадий Рябцев, руководитель специальных проектов научно-технического центра «Психея», Украина.

Найти нефть – не проблема, подчеркивают эксперты. Однако нет варианта, при котором она будет дешевле, чем в России, при всех проблемах с налоговым маневром и премиях российским компаниям. Поэтому скорее всего придется снова договариваться с Кремлем. Но не припомнят там об интеграции?

«Интеграция, безусловно, остановлена не будет, но будет отнесена на определенный срок. Месяца два-три ближайших к интеграции возвращаться не будут. В России есть другие проблемы, другие вопросы, им не до нас. Скорее всего ближе к лету вопрос интеграции снова поднимут, причем поднимем не мы, поднимет Россия», – говорит Ольга Харламова.

Календарь главных политических событий года подтверждает такой прогноз. Кремль сначала – до мая – изменит Конституцию и тогда уже сможет свободно заниматься внешнеполитической проблемами. Задача же Минска – как можно быстрее, до начала предвыборной кампании к президентским выборам, назначенных на август, договориться об энергоносителях и на как можно более долгий срок.