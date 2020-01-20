Гончарук cчитает прослушку совещаний в своем кабинете «угрозой нацбезопасности Украины» 2 20.01.2020, 8:43

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Алексей Гончарук

В том, кто именно записывал разговоры премьера, разберутся украинские спецслужбы.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал угрозой национальной безопасности Украины факт того, что его прослушивали.

Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24, сообщает «Новое время».

«Фактически, я считаю, что это преступление. Я считаю, что-то, что было сделано — это недопустимо. Это, в том числе — угроза национальной безопасности с целым рядом соображений. Но, главная моя идея, сообщение, заключается в том, что мы бескомпромиссно боремся с коррупцией», — сказал Гончарук.

Объясняя свое заявление об отставке, переданное президенту, премьер пояснил, что таким образом подтвердил вотум доверия к себе со стороны Владмира Зеленского.

«Сейчас очень важно, чтобы у нас внутри команды не было никаких недоразумений. Мы в течение последних четырех месяцев делаем много таких вещей, которые создают много проблем коррупционерам, взяточникам. И, очевидно, наживаем много врагов», — сказал премьер.

По его словам, в том, кто именно записывал его разговоры, разберутся украинские спецслужбы.

Говоря о самих записях Гончарук заявил, что в них были «нарезаны цитаты, выдернутые из контекста и приправленные комментариями».

«Все это манипулятивным образом было подано», — сказал он.

Также Гончарук уточнил, что мероприятие, на котором производилась запись, являлось рабочим совещанием, и там «нет ничего криминального».