Как в Минске праздновали Крещение 7 20.01.2020, 9:43

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Толпы людей стояли в очереди за «святой водой».

Одной из особенностей православного праздника Крещения, или Богоявления, есть не только крещенские купания в ледяной воде, но и освящение воды, пишет сайт телеканала «Белсат».

Православные набирают святую воду у Кафедрального собора. Фото — Ирина Ареховская, belsat.eu

Многие из верующих считают, что такая вода не только не портится, но и помогает от различных болезней.

Православные набирают святую воду у Кафедрального собора. Фото — Ирина Ареховская, belsat.eu

Поэтому, чтобы получить освященную воду, толпы людей приходят в этот день к церкви. Не стал исключением и Свято-Духов кафедральный собор в Минске.

Православные набирают святую воду у Кафедрального собора. Фото — Ирина Ареховская, belsat.eu

Православные набирают святую воду у Кафедрального собора. Фото — Ирина Ареховская, belsat.eu