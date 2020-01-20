Как в Минске праздновали Крещение

Как в Минске праздновали Крещение7
- 20.01.2020, 9:43
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Толпы людей стояли в очереди за «святой водой».
Одной из особенностей православного праздника Крещения, или Богоявления, есть не только крещенские купания в ледяной воде, но и освящение воды, пишет сайт телеканала «Белсат».
Многие из верующих считают, что такая вода не только не портится, но и помогает от различных болезней.
Поэтому, чтобы получить освященную воду, толпы людей приходят в этот день к церкви. Не стал исключением и Свято-Духов кафедральный собор в Минске.