В белорусских цирках могут запретить животных 5 20.01.2020, 9:52

Минприроды поддерживает этот запрет.

«Больше 45 государств в мире полностью или частично запрещают использовать в индустрии развлечений животных. Причин тому множество: жестокость методов дрессировки, невозможность создать подобающие условия содержания и высокая смертность при перевозке, короткий срок жизни „артистов“, пагубное влияние таких зрелищ на психику подрастающего поколения». Петицию с таким текстом направили в Минприроды. В министерстве ответили, что поддерживают, пишет onliner.by.

«Все цирковые трюки противоестественны для диких животных, — считают подписавшиеся под обращением. — Единственный способ заставить выполнять команды дрессировщика — это не вкусная похвала, а выработанный страх перед наказанием, также лишение пищи, чтобы ради заветного кусочка несчастное изголодавшееся животное было готово на все. Условия, в которых содержатся животные, транспортировка — несовместимы и непригодны, учитывая их естественную среду обитания. Все трюки, которые заставляют выполнять артистов поневоле, для них противоестественны. Дрессировка предполагает использование крюков, кнутов, палок, электрошокеров. Невозможность создать условия для полноценной ветеринарной помощи и отсутствие санитарных условий увеличивает риск заболеваний. На представлении не принимают во внимание самочувствие животных и состояние их здоровья. Если «артист» ранен или болен, он продолжает выступление. Животные убегают из цирка и погибают за их пределами от принесенных им страданий и увечий».

Резюме: «В мире цирки с животными изгоняются и прекращают свое существование. В Европе практически не осталось цирков с животными. Каждый год список стран увеличивается. Беларусь должна стоять рядом с ними. Просим ограничить на территории РБ деятельность цирков, использующих в своих представлениях, аттракционах животных».

На днях из Минприроды пришел ответ. Там сообщили, что поддерживают предложение: «Данный вопрос не относится к сфере сохранения биоразнообразия животного мира в естественных экосистемах, то есть закон „О животном мире“ не регулирует содержание животных в цирке. Поэтому эти вопросы должны решаться на законодательном уровне путем разработки закона „Об обращении с животными“».

«В ноябре 2017 г. министерство вносило в Минжилкомхоз ряд конкретных предложений, касающихся правового регулирования вопросов содержания домашних животных и требований при обращении с ними, а также запрета использования диких животных в передвижных зоопарках, зверинцах и цирках для проведения культурно-зрелищных мероприятий», — дополнили в Минприроды.