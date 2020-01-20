Белорусские НПЗ продолжают работу с минимальной загрузкой 2 20.01.2020, 10:25

На сколько хватит запасов нефти?

Белорусские НПЗ в условиях отсутствия с 1 января 2020 года контрактов на поставку нефти с основными российскими НК продолжают работу с минимальной загрузкой мощностей, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" представитель пресс-службы концерна "Белнефтехим".

"Белорусские НПЗ продолжают работу с минимальной загрузкой. Приоритетными остаются поставки нефтепродуктов на внутренний рынок, экспорт по-прежнему приостановлен", - описал текущую ситуацию представитель пресс-службы.