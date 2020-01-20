закрыть
20 января 2020, понедельник, 10:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Белорусские НПЗ продолжают работу с минимальной загрузкой

2
  • 20.01.2020, 10:25
Белорусские НПЗ продолжают работу с минимальной загрузкой

На сколько хватит запасов нефти?

Белорусские НПЗ в условиях отсутствия с 1 января 2020 года контрактов на поставку нефти с основными российскими НК продолжают работу с минимальной загрузкой мощностей, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" представитель пресс-службы концерна "Белнефтехим".

"Белорусские НПЗ продолжают работу с минимальной загрузкой. Приоритетными остаются поставки нефтепродуктов на внутренний рынок, экспорт по-прежнему приостановлен", - описал текущую ситуацию представитель пресс-службы.


популярное за неделю

Мнение

Что задумал Путин и к чему такая спешка
Что задумал Путин и к чему такая спешка Андрей Пионтковский
От пенсии до пенсии живут студенты весело
От пенсии до пенсии живут студенты весело Ирина Халип
Циничная сделка
Циничная сделка Леонид Невзлин
Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип