Белорусский фермер объяснил, опасна ли теплая зима для будущего урожая 1 20.01.2020, 10:49

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И чему нам стоит поучиться у Нидерландов.

По мнению фермера Михаила Шруба, такие температуры, как этой зимой для озимых как раз неплохие.

— А вот насчет будущего гадать бесполезно. Если весна начнется нормально, вопросов нет. А если в мае выпадет 20 сантиметров снега, будут проблемы, — об этом фермер рассказал в интервью onliner.by.

Шруб кивает на Западную Европу: там давно теплые зимы — и как-то выживают же. Но есть важное отличие:

— Наша проблема в том, что после тепла может ударить мороз градусов 20. Растения к такому не готовы, они не закалились естественным образом, не укрыты снегом.

Главной проблемой фермер считает отсутствие снега.

— Если не научимся регулировать, беречь, накапливать воду, а не просто сбрасывать по устаревшим мелиоративным сетям и рекам, нас ждет тяжелое будущее. Засухи будут повторяться все чаще, а возможностей для полива не будет. Вот это проблема государственного уровня, и ее надо решать.

В пример Михаил Шруб приводит Нидерланды, где уровни воды регулируются с точностью до сантиметра.