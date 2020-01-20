Axios: США готовят ужесточение правил выдачи виз 20.01.2020, 10:57

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Планируется ужесточение требований для получателей визы типа B.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена ужесточить правила выдачи виз для тех иностранцев, которые приезжают в Штаты рожать для автоматического получения американского гражданства их детьми, сообщает «Новое время» со ссылкой на Axios.

Источники издания рассказали, что планируется ужесточение требований для получателей визы типа B, которая выдается для краткосрочной поездки с туристическими и деловыми целями.

При подозрении на получение визы в целях гражданства будущему ребенку уполномоченные сотрудники Госдепа будут иметь право отказать в документе.

В то же время у беременных женщин, которые действительно направляются в США с деловыми целями, проблем с получением разрешения на въезд не будет.

По информации источника, данные меры продиктованы национальной безопасностью, а также криминальной деятельностью, которая связана с «родильным туризмом».

Издание отмечает, что это лишь одна из мер, которая готовится для борьбы с «родильным туризмом».