Зеленский об антисемитизме в Украине: У меня еврейская кровь. И я президент 20.01.2020, 11:10

Владимир Зеленский

В Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе, заявил украинский президент.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Times of Israel, опубликованном 19 января, что в Украине, как и везде в мире, есть какой-то процент людей, которые не видят "никого, кроме своей нации", передает gordonua.com.

Зеленский отметил, что, согласно опросу исследовательского центра Pew Research Center за 2018 год, в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе. Он добавил: "У меня еврейская кровь. И я президент".

По словам Зеленского, "как и везде в мире, сейчас и в прошлом, есть какой-то процент людей, которые не видят никого, кроме своей нации", и то же самое происходило во время Второй мировой войны, во время оккупации Украины фашистской Германией.

Президент Украины отметил, что "такое же сложное отношение было продемонстрировано к еврейскому народу и в советское время", при этом сейчас в Украине "самый низкий уровень антисемитизма".

Зеленский подчеркнул, что во время Второй мировой войны во Франции, Польше, Германии, Беларуси и Украине были люди, спасавшие евреев от нацистов, но "в то же время были люди, которые сотрудничали с нацистами".

Украинский президент заявил, что Украина гордится низким уровнем антисемитизма. Он добавил, что в стране "есть процент радикальных людей, но он очень маленький".