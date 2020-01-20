Ученые нашли способ, как снизить платежи за воду 7 20.01.2020, 12:24

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Специалисты разработали систему на основе ультразвука.

Автоматическую систему регулировки уровня подачи чистой воды и контроля за ее сбросом предложили ученые Пензенского государственного университета.

Она работает на основе ультразвука, который бесконтактно за доли секунды зондирует уровень воды в резервуаре, передает данные на пульт управления и в автоматическом режиме поддерживает заданные характеристики.

Устройство также обеспечивает плавный пуск и регулируемую остановку электродвигателей насоса для исключения гидравлического удара в трубопроводе. Не секрет, что регулярные протечки из-за изношенных коммуникаций являются главным убытком для городских сетей.

В конечном итоге все потери отражаются на сумме платежа для потребителей. Новая разработка позволяет минимизировать потери воды и электроэнергии.

Проведенный авторами энергоаудит объектов водоканала показал, что возможно добиться снижения энергозатрат на 90 процентов за счет оптимизации процесса и повышения точности измерений.

«Наша разработка запатентована и одобрена сотрудниками Пензенского горводоканала. Из-за смены руководства мы пока не успели внедрить ее, но надеемся нам удастся сделать это в наступившем году», — рассказал «РГ» заведующий кафедрой электроэнергетики и электротехники ПГУ Василий Ашанин.