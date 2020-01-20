Медведев обвинил санкции в проблемах экономики РФ 10 20.01.2020, 12:30

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Дмитрий Медведев

Экс-премьер РФ также пожаловался на низкие цены на энергоносители.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в целом доволен тем, как работало правительство под его руководством в 2012 - 2020 годах, несмотря на ряд болезненных решений и нерешенных вопросов. В интервью Первому каналу экс-премьер отметил, что ключевой задачей нового кабмина под руководством Михаила Мишустина является рост реальных доходов граждан, передает finanz.ru.

«Я прямо скажу, что как человек, который отвечал за работу правительства почти восемь лет, я в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти», - сказал Медведев, подчеркнув при этом, что «окончательные оценки всегда дают люди».

Он отметил, что «были и очень сложные решения, болезненные», но необходимые меры, например - пенсионная реформа. «Были и нерешенные задачи. <...> Я имею в виду то, что у нас почти не росли реальные располагаемые доходы [граждан]. Это, конечно, результат общеэкономической ситуации, но этим нужно заниматься. Об этом все говорят, говорил президент [РФ Владимир Путин] в послании [Федеральному собранию]. И это, наверное, ключевая задача для нового правительства», - сказал замглавы Совбеза РФ.

По словам Медведева, его правительство работало в «исключительно важное и сложное время»: вторая волна мирового финансового кризиса обрушила цены на энергоносители, что, «естественно, сразу ударило по бюджету, по многим программам»; за оккупацию Крыма последовали санкции, которые «довольно болезненно ударили по экономике», и правительство стало заниматься импортозамещением, «потому что целый ряд товаров оказался отрезан от нашей страны». «С другой стороны, мы сделали ставку на то, чтобы заместить многие виды товаров, продовольствия на наших полках, на прилавках магазинов и просто создавать новые российские продукты и товары. Это была тоже очень серьезная и большая работа», - заметил Медведев.