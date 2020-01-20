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В центре Гродно строители обнаружили старинные фрагменты зданий

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  • 20.01.2020, 13:29
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В центре Гродно строители обнаружили старинные фрагменты зданий

Историки проверяют находку.

В центре Гродно строители нашли фрагменты старинных зданий, выложенные плинфой, с вмонтированными большими камнями. Фундаменты ли это или часть подземных ходов и в каком веке они сооружались, сейчас выясняют архитекторы и историки, сообщает «Гродненская правда».

Фрагменты старинной кладки были обнаружены на месте строительства офисного здания на улице Замковой. Здесь литовский инвестор возводит торгово-офисный центр, где будут воссозданы фасады зданий, которые стояли здесь раньше. В том числе — и так называемый «дом с рыбкой», или дом рыбака, построенный в XVI веке.

В 1960-х годах старинное здание было снесено, рядом построили Дом быта и разбили сквер. Участок в центре города в 2017 году приобрело иностранное предприятие «ДТ-Групп», которое владеет сетью пиццерий «Пицца&Кофе».

Вполне возможно, что из-за обнаруженных старинных фрагментов надо будет дорабатывать проект застройки, чтобы сохранить найденные артефакты.


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