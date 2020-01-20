Маск обещает отправить людей в космос на Crew Dragon уже через пару месяцев 2 20.01.2020, 13:33

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Илон Маск

Фото: Reuters

SpaceX планирует отправить астронавтов NASA в космос в период с апреля по июнь.

После успешного теста новой ракеты Илон Маск заявил, что SpaceX планирует отправить астронавтов NASA в космос в период с апреля по июнь, передает «Новое время».

Маск сказал, что компания ожидает, что оборудование миссии, которая получила название Demo-2, будет готово к концу первого квартала.

«Мы уверены, что оборудование будет готово в первом квартале, скорее всего, в конце февраля, но не позднее марта. И мы полагаем вероятным, что первый запуск экипажа произойдет во втором квартале», — заявил Маск.

Первоначальный план NASA состоял в том, чтобы отправить астронавтов на пару недель, но теперь оно рассматривает вопрос о том, чтобы оставить их на МКС для проведения исследований на более длительный срок. Администратор космического агентства Джим Бриденстайн сказал, что удлиненная миссия потребует некоторого дополнительного обучения для экипажа.

«Если это будет более продолжительное время, то нам нужно провести дополнительную подготовку для наших астронавтов, чтобы они действительно были готовы к действиям на Международной космической станции. Мы должны посмотреть на это и принять решение», — сказал Бриденстайн.

Астронавты NASA Даг Херли и Боб Бенкен уже готовятся к миссии.

NASA заплатило SpaceX более $3,1 млрд, после того как последняя выиграла контракт на выполнение пилотируемых миссий для агентства в 2014 году. Как только эти миссии начнутся, оно также будет платить частной компании $55 млн за астронавта за место в рейсе.

Первый успешный полет астронавтов на Crew Dragon повысит авторитет SpaceX и приблизит их к следующей глобальной цели — пилотируемым запускам в прямом и переносном смысле «огромной» ракеты Starship.