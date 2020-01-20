Палеонтологи описали нового родственника велоцирапторов и птиц 1 20.01.2020, 14:25

В Китае обнаружены окаменелые останки одного из ранних дромеозаврид.

Прославленные фильмами о «Парке юрского периода» велоцирапторы были представителями семейства дромеозаврид. Эти бипедальные, покрытые перьями, были близки предкам современных птиц. Некоторые из этих некрупных, но исключительно быстрых и ловких хищников, возможно, были даже способны к планирующему полету, пишет Naked science.

В статье, опубликованной в журнале The Anatomical Record, описывается новый вид дромеозаврид, живший около 120 миллионов лет назад — в середине мелового периода, в эпоху «золотой осени» динозавров. Палеонтологи из Китая и США, работающие во главе с Эшли Пуст (Ashley Poust) из Калифорнийского университета в Беркли, назвали его Wulong bohaiensis и отнесли к подсемейству микрорапторов (Microraptorinae) — весьма близких родственников и прямых предков птиц.

Реконструкция Wulong bohaiensis / ©Erick Toussaint, San Diego Natural History Museum

Исследованный учеными образец был обнаружен около 10 лет назад в формации Цзюфотан на территории префектуры Чаоян северо-запада Китая. Авторы отмечают, что окаменелый отпечаток сохранил перья на конечностях и хвосте, что обычно считается признаком взрослой особи, хотя многие другие детали его анатомии, напротив, указывают на молодость.

Эти дромеозавриды были немногим крупнее обычной вороны и имели хвост примерно вдвое длиннее тела. В челюстях размещались острые зубы, а тело покрывали перья, причем хвост оканчивался особенно длинным «плюмажем». Wulong bohaiensis — один из древнейших представителей группы: для сравнения, тот же велоцираптор жил около 75 миллионов лет назад.