Купаловский театр с аншлагом выступил в Вильнюсе 20.01.2020, 14:28

Фото: teart.by

Литва стала первой страной, где Купаловский театр показал свой спектакль во время европейских гастролей в 2020 году.

Национальный академический театр имени Янки Купалы с аншлагом выступил в Вильнюсе со спектаклем "Рэвізор" по Николаю Гоголю в постановке Николая Пинигина. Об этом БелТА сообщили в театре.

Одну из самых популярных постановок из репертуара Купаловского, лауреата Национальной театральной премии в трех номинациях "Рэвізор" представили 19 января на сцене Русского драматического театра Литвы. Все 450 билетов были раскуплены еще за несколько дней до спектакля.

Литва стала первой страной, где Купаловский театр показал свой спектакль во время европейских гастролей в 2020 году. Постановку посетили представители литовской общественности, белорусской диаспоры, а также любители белорусского театра из других стран, которые находились в литовской столице. "Зрители принимали наших актеров с большим восхищением и благодарностью", - рассказали в театре.

Европейские гастроли Купаловского театра продолжаются. Уже 22 января "Ураджай" (автор постановки - Павел Пряжко, режиссер - Дмитрий Тишко) пройдет в Москве, а "Рэвізор" отправится в Даугавпилс 19 марта.