Лукашенко: Не дай Бог какие трудные времена, нам понадобится комсомол 29 20.01.2020, 14:44

4,935

Диктатор снова заговорил о «трудных временах».

Александр Лукашенко высказался о роли Федерации профсоюзов Беларуси в политических кампаниях. В понедельник руководитель государства встретился с ее председателем Михаилом Ордой.

"Основу составляют люди, которые работают, работают, а не занимаются политиканством, хождением по чистым и уютным минским улицам", — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

На конец февраля 2020-го запланирован съезд ФПБ, и Лукашенко поручил правительству, своей администрации подключиться к его подготовке, чтобы он прошел "достойно, красиво". "После сегодняшнего разговора начнут обвинять профсоюзы, что они уже партией стали и чуть ли не главную роль играют в политическом процессе", — сказал Лукашенко Орде.

"Не дай Бог какие трудные времена, нам понадобятся и профсоюзы, и комсомол (по-старому говоря) — наша молодежная организация, все организации будут задействованы, — продолжает Лукашенко. — Не дай Бог, конечно, этих трудных времен".