Роберт Бедронь выдвинут кандидатом в президенты Польши 20.01.2020, 14:46

Роберт Бедронь

Глава делегации Европарламента по связям с Беларусью стал кандидатом от левых сил.

Глава польской партии «Весна» Роберт Бедронь в ходе конвенции в Слупске выдвинут кандидатом на президентских выборах этого года. Главу делегации Европарламента по связям с Беларусью поддержали партии «Левые вместе» и «Союз демократических левых сил», сообщает «Польское радио».

Роберт Бедронь заверил, что, в случае его избрания, он намерен предпринимать законодательные инициативы.

«Я буду бороться за улучшение системы здравоохранения, о ее финансировании на европейском уровне, то есть на уровне 7% ВВП. Следующим шагом должна стать реформа лекарственной политики. Я буду бороться за то, чтобы ни одно лекарство по рецепту не стоило больше 5 злотых. В качестве президента я также представлю масштабную общенациональную программу жилья», - сказал Роберт Бедронь, пообещав также увеличить минимальную пенсию до 1600 злотых (около 380 евро).

Роберту Бедрону 43 года. С прошлого года он является депутатом Европарламента. Ранее он был, среди прочего, мэром Слупска и членом польского парламента.

Президентские выборы в Польше пройдут в мае этого года - официальная их дата пока еще не объявлена.