Чем запомнился Равков на посту министра обороны 1 20.01.2020, 15:03

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Андрей Равков

«Кровавый салют», сокращение отсрочек и дело Коржича.

Сегодня Андрей Равков назначен госсекретарем Совета безопасности. До этого он занимал пост министра обороны Беларуси. Onliner.by вспоминает самые резонансные случаи, с которыми связано Минобороны во главе с ним.

Равков занял министерский пост в ноябре 2014-го. До этого он был командующим войсками Северо-западного оперативного командования. Эксперты отмечают, что при нем в Вооруженные силы продолжили поступать современные образцы вооружений — Як-130, Су-30, ТОР-М2, бронеавтомобили, модернизированные образцы советской техники и так далее. Экс-министр ввел более современную боевую форму, организовал IT-роту. И вот сегодня пошел на повышение.

За неполные пять лет в должности министра обороны Андрей Равков пережил несколько резонансных медийных историй. Вот некоторые из них.

2017-й: смерть Коржича и других военнообязанных

Осень 2017-го испытала белорусскую армию на выдержку. Люди еле успевали переваривать новости о гибели солдат. Самая громкая из них — смерть рядового Александра Коржича в Печах. Напомним, тело 21-летнего военнослужащего обнаружили в подвале здания медицинской роты в октябре 2017-го. Было возбуждено порядка 15 уголовных дел, а начальника 72-го объединенного учебного центра в Печах освободили от должности.

Кроме того, осень 2017-го омрачили смерти солдат в Березе и Борисове.

2018-й: IT-рота с конкурсом 8 человек на место

В позапрошлом году необычная служба появилась в Военной академии. Цель IT-роты — разработка программ и программных продуктов в интересах подразделений Минобороны, генштаба, Вооруженных сил, других учреждений республики, а также информатизация академии.

— Направления совершенно различные. Они связаны с навигацией, автоматизацией, управлением войсками, моделированием военных действий и рядом других, в общем-то, довольно секретных задач. Уверен, что у ребят все получится и та система, которая на сегодня создана, позволит им давать максимальный результат. Уверен, этот результат послужит родине в рамках укрепления ее обороноспособности и сохранения мира и стабильности на нашей белорусской земле, — год назад Андрей Равков говорил, что задача служащих — программирование определенных алгоритмов, их редактирование и тестирование для последующего использования.

2019-й: поправки в закон о военной службе

В конце июня депутаты во втором чтении проголосовали за нововведения в армии. Одним из инициаторов перемен стал и Андрей Равков. По его мнению, «настало время, когда нужно поддержать предложение силовых структур».

— Вооруженные силы и другие войска по объективным причинам испытывают трудности по комплектованию личным составом: это и снижение количества призывных ресурсов, это и ухудшение здоровья юношей, а также большое количество отсрочек, — отметил недавно Равков.

Новое законодательство предоставляет только одну отсрочку для получения образования. Если раньше можно было поступить в колледж, вуз, потом в магистратуру, аспирантуру — и все это время получать отсрочки — то теперь перенести срок службы можно только раз.

Напомним, до этого Александр Лукашенко возмутился большим процентом отсрочек от службы в армии с такими словами: «Мы вымираем как класс, мы вымираем как мужики».

2019-й: ЧП 3 июля в Минске

Самое громкое событие прошлого июля — гибель 64-летней женщины от осколка праздничного салюта в День независимости. За организацию фейерверка отвечало Минобороны.

По данным Следственного комитета, всего во время салюта 3 июля пострадали 10 человек.

— Военное ведомство выразило соболезнования родным и близким погибшей и оказывает им необходимую помощь, — сообщали в пресс-службе Министерства обороны. Сам Равков по этому поводу публично не высказывался, но встретился с семьей погибшей.

Справочно

Андрей Равков родился 25 июня 1967 года в деревне Ревяки Бешенковичского района Витебской области, сообщает сайт Минобороны. В 1988 году окончил с золотой медалью Московское высшее общевойсковое командное училище. В последующие годы прошел путь от командира взвода до командира батальона. В 1999 году окончил с золотой медалью командно-штабной факультет Военной академии Республики Беларусь. Службу проходил на должностях начальника штаба и начальника (командира) базы хранения вооружения и техники.

В 2005 году окончил с отличием Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и был назначен командиром 103-й отдельной гвардейской мобильной бригады. С 2006 по 2012 год занимал должности начальника оперативного отдела — заместителя начальника штаба Западного оперативного командования, а также начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования. Указом Лукашенко Республики Беларусь 16 ноября 2012 года назначен командующим войсками Северо-западного оперативного командования. Через два года был назначен на пост министра обороны Беларуси.