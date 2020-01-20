Новый министр обороны Беларуси готовится к войне? 20.01.2020, 15:40

Фото: «Гродзенская праўда», grodnonews.by

Судя по первым заявлениям Виктора Хренина, этим навыкам в первую очередь будут обучать личный состав.

Виктор Хренин рассказал о приоритетах в новой должности министра обороны.

— Основное — это люди, сохранение кадрового потенциала, обучение личного состава тому, что необходимо на войне, — приводит БелТА слова нового министра обороны. — Также стоит задача содержания и эксплуатации имеющейся на вооружении техники — она должна быть готова к применению. Если у нас будут готовые люди и будет иметься техника, то нам никакая угроза не страшна.

Напомним, ранее Виктор Хренин являлся командующим войсками Западного оперативного командования.