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Новый министр обороны Беларуси готовится к войне?

  • 20.01.2020, 15:40
Новый министр обороны Беларуси готовится к войне?
Фото: «Гродзенская праўда», grodnonews.by

Судя по первым заявлениям Виктора Хренина, этим навыкам в первую очередь будут обучать личный состав.

Виктор Хренин рассказал о приоритетах в новой должности министра обороны.

— Основное — это люди, сохранение кадрового потенциала, обучение личного состава тому, что необходимо на войне, — приводит БелТА слова нового министра обороны. — Также стоит задача содержания и эксплуатации имеющейся на вооружении техники — она должна быть готова к применению. Если у нас будут готовые люди и будет иметься техника, то нам никакая угроза не страшна.

Напомним, ранее Виктор Хренин являлся командующим войсками Западного оперативного командования.


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