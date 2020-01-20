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Ученые рассказали, как похудеть при помощи одного стакана воды

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  • 20.01.2020, 16:15
  • 2,605
Ученые рассказали, как похудеть при помощи одного стакана воды
Фото: Depositphotos / photography33

Японские ученые рассказали, в какое время нужно выпивать стакан воды для эффективного похудения.

Японские ученые рассказали, как один стакан воды в день способен помочь сбросить лишний вес, передает ont.by.

По словам специалистов, как только вы проснулись, необходимо сразу выпить стакан воды вместо кофе или чая. После этого можно почистить зубы. Приступать к завтраку рекомендуется не ранее, чем через 45 минут после питья.

В течение двух часов после завтрака специалисты рекомендуют воздерживаться от приема пищи.

Таким образом, выпивая по стакану воды натощак и придерживаясь сбалансированного питания, человек станет постепенно худеть. Соблюдая эти правила, уже через месяц придёт в норму сахар и кровяное давление.

Помимо этого, согласно Японской медицинской ассоциации (JMA), вода натощак помогает выводить из организма токсины, предотвращать изжогу, а также ускорять метаболизм.


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