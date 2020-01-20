Из Минска в теплые страны: как сэкономить до 80% расходов на авиабилеты 20.01.2020, 17:14

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Сколько стоят сейчас летние путевки и как не переплачивать за авиабилеты.

Представители туристических фирм сетуют: белорусские туристы совершенно не умеют планировать отпуск заранее. В отличие от тех же европейцев, которые знают за полгода не только о том, в какую страну поедут, но и в какой отель заселятся. Плюсов раннего планирования множество - это возможность и выбрать лучшие отели, и оплатить отпуск в рассрочку, а не одним махом. Но самый главный - существенно сэкономить. Kp.by решил посмотреть, сколько стоят путевки при раннем бронировании на популярные летом направления. При этом нам важно, чтобы можно было лететь из Минска (или областных городов Беларуси, если это возможно) без пересадок. Чтобы утром ты выехал из дома в аэропорт, а уже вечером полоскал ноги в теплом море и любовался закатом.

Турция. Мы нашли бюджетный и в то же время привлекательный пакетный тур с перелетом из Минска в Анталью на 7 дней в июне на двоих в трехвездочный отель - за 1648 рублей. Согласитесь, $800 на двоих с перелетом - это очень дешево. Стоит заметить, что самолеты сейчас летают не только из столицы, но и областных городов, и там, порой, билеты стоят еще дешевле. Время перелета: 2,5 - 3 часа - и вы на море!

Египет. Куда же без него - это уже много лет самое популярное направление, куда летают белорусы. Красивейшее море с подводным миром, отличные отели, в которых, как и в Турции, работает система «все включено». Наиболее комфортно в Египте с апреля до начала июня - а летом для нас слишком жарко. Лететь из Минска до Шарм-эль-Шейха и Хургады около 4 часов. Мы нашли туры на апрель в 4-звездочный отель на берегу на двоих на 7 ночей за 2105 рублей.

Греция. Просто рай для туриста, но у нас прочно закрепилось мнение о том, что эта страна для отдыха дороговата. Интересно, что раннее бронирование туров в Грецию начинается практически за год, а лучшие отели разбирают уже к февралю. Самолеты из Минска летают в Салоники, Афины, на острова Закинтос, Родос, Крит (Ираклион), Корфу, на полуостров Пелопоннес. Мы нашли тур в греческие Халкидики на 7 ночей в отель 2 звезды, включены только завтраки - за 1710 рублей. Перелет длится всего 2 часа 40 минут - и вы уже у моря!

Болгария. Еще один любимый хит у белорусских туристов. Выбирают эту страну не только из-за идеального для нас климата, похожего языка, традиционных добрых отношений с нами, но и из-за безопасности. Болгария также разлетается как горячие пирожки, так что к весне большая часть самых лакомых номеров в лучших отелях будет раскуплена. Вылеты из Минска (и всех областных городов) осуществляются в Варну и Бургас. Время полета около 1,5 часов. Мы нашли невероятно дешевые билеты на Солнечный Берег на двоих в отель 2 звезды (включены только завтраки) за $355! Есть только одно но - вылет 2 июня, когда вода в Черном море еще недостаточно прогрелась. Но разве это может остановить закаленного белорусского туриста, когда путевка стоит такие копейки!

Испания. Страна, где даже в непогоду всегда есть чем себя занять. Можно путешествовать, можно наслаждаться сангрией, паэльей или общением с местными жителями. Из Минска можно летать в Аликанте, Пальма-де-Майорку и Тенерифе, время в полете - около 4 часов. Мы нашли вылет на двоих 16 мая в трехзвездочный отель на побережье Коста-дель-Маресме на 7 ночей (без питания) всего за 1570 рублей. На 100 рублей дешевле можно найти аналогичный отдых в Италии при раннем бронировании. Скорее всего, потому, что лететь до этой страны из Минска меньше - около 3 часов.

Черногория. Страна, которую многие называют заповедником Европы - настолько там чистый воздух, бирюзовая вода. Отдыхают в этой стране с апреля по октябрь. Из Минска самолеты летают в Тиват и Подгорицу. В полете всего два часа. Летать можно также и из Гомеля. Мы нашли тур на двоих на 7 ночей в 3-звездочном отеле посреди Будванской Ривьеры за 1645 рублей. Правда, питаться придется полностью самостоятельно.

ЕСЛИ ЛЕТИШЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Большую долю бюджета путешествия составляет непосредственно перелет. Мы решили разобраться, как работает раннее бронирование авиабилетов и как можно сэкономить, если планируешь самостоятельное путешествие:

1. Как правило, билет поступают в продажу за 330 суток до вылета. Считается, что выгодные билеты на дальнемагистральные перелеты (Северная и Южная Америка, Австралия, Южная Африка) нужно искать за полгода и более. К авиабилетам в Европу можно начать присматриваться за три-четыре месяца. Разница в стоимости при раннем бронировании и покупке авиабилета в последний момент может достигать 80%!

2. Вторник, среда и четверг в некоторых авиакомпаниях - самые дешевые дни. А вот с пятницы по воскресенье, а также в праздники билеты дороже. Поэтому идеально планировать начало отпуска посреди недели!

3. Ценой на авиабилеты управляет робот, работает он по принципу фондовой биржи - чем выше спрос, тем больше поднимаются «котировки». Кажется, ерунда - но на самом деле цена на билеты может меняться каждые 15 минут. Пик, когда люди ищут дешевые авиабилеты - рабочее время. Следовательно, чтобы выиграть на «бирже», нужно просматривать варианты рано утром или поздно вечером.

4. Если путешествие не привязано к конкретным датам, то при поиске билетов лучше не ставить конкретное число, а смотреть вылеты и на соседние даты. Экономия может достигать 20%. Иногда получается дешевле провести один лишний день в отеле, чем купить билеты на конкретный день.

5. Это и так все знают - билет туда-обратно покупать выгоднее, чем в один конец. Связано это с тем, что авиакомпания стремится полностью укомплектовывать рейсы.

6. Ждем акции и спецпредложения. Даже «Белавиа» в последнее время то и дело устраивает очень заманчивые распродажи. Для авиакомпаний это тоже выгодно, так как помогает загрузить рейсы в конце сезона отпусков, когда пассажиропоток заметно снижается. Чтобы не пропустить дешевый билет, желательно отслеживать акции при помощи специальных сервисов - например, aviasales.ru. Причем цены, предлагаемые поисковиками, зачастую привлекательней тех, что на сайтах авиакомпаний.

7. Ищем лоукостеры. Да, кормить на борту не будут и есть жесткие ограничения по багажу - но можно потерпеть, если хочется слетать в Барселону и вернуться за 30 евро. Это возможно - но из Минска пока, к сожалению, лоукостеры не летают. Зато можно поискать варианты из Вильнюса или Каунаса, которые для нас достаточно близко. Известнейшие лоукостеры - Wizz Air, EasyJet Airline.

8. Если не лоукостеры - то чартеры. Это нерегулярный авиарейс, который выполняется для турфирм. Купить на него билет можно только через турфирму. Так, например, выгоднее покупать бюджетный тур в Индию или Таиланд в турфирме - он будет стоить даже дешевле, чем если вы соберетесь покупать авиабилеты самостоятельно!