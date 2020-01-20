Жена позвонила в ГАИ с просьбой остановить ее пьяного мужа на Ford 30 20.01.2020, 17:45

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Инцидент произошел в Старых Дорогах.

В минувшую субботу в милицию позвонила женщина из Старых Дорог и сообщила, что ее супруг в состоянии алкогольного опьянения намеревается сесть за руль своего автомобиля Ford Mondeo. По данным МВД, позже сотрудники заметили машину в движении. Когда же авто остановилось, водитель пересел на пассажирское сиденье, передает onliner.by.

«Инспекторы заметили авто на ул. Армейской, — сообщили в милиции. — Включив проблесковые маячки, сотрудники ДПС подъехали к нему. Водитель начал движение, но вскоре остановился. При приближении ГАИ он перелез на переднее пассажирское сиденье. В ходе разбирательства было установлено, что за рулем находился 36-летний местный житель. Как оказалось, он был пьян».

По данным МВД, медосвидетельствование показало результат в 3,6 промилле алкоголя. В отношении мужчины составлен протокол за управление в нетрезвом состоянии.