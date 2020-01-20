Украина обогнала Россию в рейтинге технологически развитых стран 1 20.01.2020, 18:30

1,879

Рейтинг сформирован на основе четырех показателей.

Украина заняла 44-е место из 67-ми в рейтинге самых технологически развитых стран, на две позиции опередив Россию.

Рейтинг, который составляет издание Global Finance, был обнародован накануне, сообщает Крым.Реалии.

Украина обогнала Россию на два пункта, несмотря на то, что ее экономика в 14 раз меньше российской, отметили составители индекса.

«Возможно, это из-за того, что Украина с давних времен была центром технологий бывшего Советского Союза, и теперь выстраивает свое образование и бизнес-интересы с целью продвижения отрасли высоких технологий», – говорится в исследовании.

Россия показала плохие результаты по всем показателям, включая низкий уровень использования смартфонов и уровень конкурентоспособности в сфере цифровых технологий, отмечают авторы рейтинга.

Рейтинг сформирован на основе четырех показателей, включая количество интернет-пользователей по отношению к общему населению; долю населения, пользующегося смартфонами; процент населения, пользующегося LTE, а также общий индекс конкурентоспособности в сфере цифровых технологий, который определяется на основе открытости к разработке новых технологий и создания инноваций.