В Витебске из газовой трубы, идущей по фасаду многоэтажки, вырывалось пламя 6 20.01.2020, 19:04

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иллюстрационное Фото: Ольга Шукайло

В Сеть попало видео ЧП.

Такого ЧП, пожалуй, не припомнят даже самые внимательные старожилы города: в одном из домов Витебска произошел необычный пожар, пишет «Онлайнер». На видео, размещенном в паблике «Это Витебск, детка», запечатлено, как из газовой трубы, идущей по фасаду дома, вырывается самый настоящий огонь. Выглядит все довольно инфернально и пугающе. «Это было очень страшно», — отмечает Наталья, проходившая мимо многоэтажки на Чкалова, 39, в момент ЧП.

— В этом районе я оказалась примерно в 11:45 — газ уже горел. Буквально через несколько мгновений подъехали спасатели, за ними — газовщики и милиция. Машин было очень много. Кто именно вызвал службы, я не знаю. Правда, заметила, что на углу другого дома стояли две женщины и наблюдали — может, именно они подняли тревогу. Было очень страшно за людей, которые оказались в этом подъезде. Огонь потушили довольно быстро. После этого из подъезда начали выходить жильцы. Не представляю, что они чувствовали, оказавшись в такой ситуации, — говорит Наталья.

— Все случилось в первой половине дня. Сотрудники МЧС выбыли на место, чтобы оказать помощь людям в случае необходимости. К счастью, никто не пострадал. В дальнейшем ликвидацией проблемы занималась газовая служба, — пояснила официальный представитель Витебского областного управления МЧС Софья Глинская.