Владимир Халип: Никакой «интеграции» с империей быть не может 1 20.01.2020, 19:30

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ВЛАДИМИР ХАЛИП

Про планы Кремля в отношении Беларуси.

Публицист и общественный деятель Владимир Халип рассказал «Радыё Рацыя» о своем видении ближайших планов Кремля в отношении Беларуси:

- Беларусь - это первый номер в гибридной войне, которая сейчас в пассивной стадии идет, а перейдет в активную. Уже известно время, когда это произойдет, - в конце мая - начале июня начнется вот эта активная фаза. Не надо применять никакое слово «интеграция». Никакой «углубленной», никакой другой не бывает и нет в отношениях с империей. Планируется оккупация.