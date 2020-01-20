Про российских наемников в Сирии 3 20.01.2020, 20:03

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Фото: EastNews

Важное расследование журналистов.

Геологоразведкой и добычей 250 миллиардов кубометров газа в Сирии займется российская компания со штатом в два человека под руководством вчерашней студентки-репетитора. Если что, ей помогут два штурмовых отряда «группы Вагнера», пишет корреспондент отдела расследований «Новой газеты» Денис Коротков

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

В декабре 2019 года сирийский парламент принял законы о заключении с двумя российскими компаниями договоров на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений. Их общая площадь — не менее 12 тысяч квадратных километров, а запасы газа, по оценке сирийской стороны, — три четверти триллиона кубометров. Изюминка в российских контрагентах. В среде нефтяников никто не слышал о компаниях «Велада» и «Меркурий», получивших серьезные контракты.

Журналисты нашли объяснение их успеха в нефтегазовом бизнесе.

Никаких сюрпризов. За номинальными собственниками и руководителями компаний стоит структура «Конкорда» российского олигарха Евгения Пригожина.

Что отдали российским компаниям

Заседание парламента Сирийской арабской республики состоялось 16 декабря 2019 года. Сообщение парламентской пресс-службы транслирует РИА Новости: приняты законопроекты о заключении договоров на геологоразведку и добычу нефти и газа с «двумя российскими нефтяными компаниями».

«Велада» получает «блок 23», а «Меркурий» — блоки 7 и 19.

Министр нефти и газа Сирии Али Ганем пояснил, что блок 23 — это месторождение газа площадью 2159 кв. км к северу от Дамаска, а блок 7 — нефтяное месторождение площадью 9531 кв. км на левом берегу Евфрата. О блоке 7 министр ничего не сказал, но из контекста понятно, что он находится недалеко от блока 19. Запасы газа, по словам Ганема, не менее 250 миллиардов кубометров на каждом блоке.

Фото: TASS

Таинственная «Велада»

«Велада» с уставным капиталом 10 тысяч рублей учреждена в 2015 году Екатериной Трофимовой. В июле 2018 года Трофимову в качестве единственного участника общества и гендиректора сменила Дарья Барановская. По данным «СПАРК-Интерфакс», оплачиваемый работник в компании всего один. В 2015–2017 годах выручка в бухгалтерских отчетах показана нулевая, в 2018 году — 3,2 миллиона рублей при итоговом чистом убытке в 27 тысяч рублей.

Никаких публично доступных контактов «Велады» обнаружить не удалось — ни телефона, ни сайта, ни адреса электронной почты. Каким образом компания, не имеющая ни опыта работы в геологоразведке и газодобыче, не имеющая ни сотрудников, ни капитала, умудряется получить контракт на потенциальные 250 миллиардов кубометров природного газа в немирной Сирии — загадка.

Но у загадки есть простое решение, если знать, что Екатерина Трофимова в период руководства «Веладой» трудилась в качестве помощника руководителя в другой фирме — «Конкорд менеджмент и консалтинг», витринной компании Евгения Пригожина.

Летом 2018 года, уволившись из «Конкорда» и передав «Веладу» Дарье Барановской, Трофимова покинула Россию и переехала в США. Там мы до нее и дозвонились.

Трофимова не стала отрицать, что ее роль в «Веладе» была чисто номинальной и она за дополнительное вознаграждение выполнила просьбу бухгалтерии «Конкорда», оформив на себя «Веладу».

С действующим генеральным директором и «собственником» Дарьей Барановской связаться не удалось. Барановская возглавила «Веладу», находясь на 5-м курсе Санкт-Петербургского технологического института.

Просьба о разговоре была передана ее близкому родственнику — тоже генеральному директору компании в структурах Пригожина, но ответного звонка не последовало. Сообщение в социальной сети Барановская прочитала, но не откликнулась.

«Меркурий»: столовые на Камчатке и сирийская нефть

Компания «Меркурий», в отличие от «Велады», — серьезный бизнес-игрок. Но в прошлом и в другой сфере. В 2015–2018 годах «Меркурий» ежегодно заключал с «Военторгом» контракты стоимостью 115–118 миллионов рублей на обеспечение питанием военнослужащих в санаториях и на международных мероприятиях Минобороны. Судя по рекрутинговым сайтам и данным арбитражного производства, в управлении «Меркурия» было свыше десятка столовых на Камчатке: в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизово и Паратунке. По данным «СПАРК», в компании трудилось больше тысячи человек, а выручка за 2018 год составила 3,1 миллиарда рублей.

Собственником зарегистрированной в Москве компании указана петербурженка Ольга Холодович, а гендиректором — Павел Карасев из Ленинградской области, при этом известный офис компании располагался в Петропавловске-Камчатском.

Большинство указанных в объявлениях о наборе персонала телефонов «Меркурия» не отвечают, но нам удалось дозвониться до бывшей сотрудницы отдела кадров на Камчатке. По ее мнению, «Меркурия» больше нет», — по крайней мере так она сказала, заверив, что компания больше никакой деятельности не осуществляет.

Телефонов, адресов электронной почты или аккаунтов в социальных сетях Карасева мы не нашли, как и вообще какой-либо информации о крупном менеджере в области общественного питания с такой фамилией.

Аккаунт Холодович есть «ВКонтакте». Содержание страницы не совсем соответствует владелице бизнеса с миллиардными оборотами. На просьбу о комментарии она пока не ответила.

В то время, пока в Петропавловске-Камчатском местные работники считали, что их компания не активна, «Меркурий», видимо, сменил профиль и занялся разведкой месторождений в Сирии. В открытом доступе есть резюме специалиста по геологоразведке Рамиля Бариева. Он пишет, что занимал пост управляющего директора «Меркурия» с августа 2017 до июля 2018 года и занимался «организацией выполнения работ по обустройству объектов геологии, геофизике и разработке» на Ближнем Востоке. На письмо «Новой газеты» Бариев не ответил.

Связь Пригожина с «Меркурием» установили журналисты «Настоящего времени». В мае 2016 года на территории Юнтоловского заказника, недалеко от резиденции Пригожина в поселке «Новый Версаль», потерпел аварию вертолет Robinson R-44 бортовой номер RA-06364, пилоты не пострадали. Из акта расследования МАК стало известно, что вертолет принадлежал «Меркурию», который поставлял для Минобороны продукты на Камчатку.

«Настоящему времени» удалось связаться с одним из пилотов, который рассказал, что его задача «заключалась в том, чтобы отвозить Пригожина или его жену на небольшие расстояния в пределах Санкт-Петербурга и окрестностей».

Почему Пригожин

«Сотрудничество с компанией «Меркурий» началось в рамках протокола межправительственной комиссии в Сочи в 2017 году», — приводит РИА Новости слова сирийского министра Али Ганема.

Но «Меркурий» одна из многочисленных фирм, за которыми просматривается империя Пригожина, будь то школьное и армейское питание, строительство, добыча полезных ископаемых или группа Вагнера. Ведущую роль в сирийском проекте играет компания «Евро Полис». В декабре 2016 года во время визита сирийского министра Ганема в Москву и встречи с министром энергетики России Александром Новаком были подписаны соглашения между «Евро Полисом» и подведомственной Ганему сирийской Государственной нефтяной корпорацией, в соответствии с которыми «Евро Полис» (люди, которые больше известны под брендом «ЧВК Вагнера») обязалось вести боевые действия по освобождению нефтяных и газовых месторождений в обмен на четверть от объема последующей добычи. По данным «Новой газеты», это соглашение было ратифицировано кабинетом министров Сирии в мае 2017 года и неукоснительно выполнялось. «Велада» и «Меркурий», видимо, лишь часть из множества компаний сирийского проекта.

Выбор контрагента для сирийской стороны был очевиден: контракт на разведку и разработку месторождений получил тот, кто смог их отбить и защитить собственной вооруженной силой.

Цена нефти и газа

По журналистским подсчетам, стоимость ресурсов, ежемесячно получаемых в Сирии структурами Пригожина в 2018 году, могла составить примерно 20 миллионов долларов. Объем добычи в 2019 году пока не уточнен.

Потери группы Вагнера в Сирии в 2015–2019 годах оценить сложно. Достоверно известно о 8 погибших осенью 2015 года и о 25 погибших в 2016 году. В 2017 году погибло не менее 10 бойцов группы, но, возможно, и больше. Самые значительные потери группа понесла в феврале 2018 года в результате удара американской авиации под Хишамом: погибло от 60 (по минимальным оценкам) до 200 человек. Примерно втрое больше человек получили различные ранения и контузии, многие остались инвалидами.