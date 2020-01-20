Помпео проводит встречу с Гуайдо в Боготе 20.01.2020, 20:21

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Майк Помпео, Хуан Гуайдо и Иван Дуке Маркес на мемориальной службе в память о курсантах, погибших при взрыве автомобиля в Боготе в 2019 г.

Избранный президент Венесуэлы стремится заручиться поддержкой мировых лидеров.

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник проводит встречу с лидером венесуэльской оппозиции, избранным президентом Хуаном Гуайдо в Боготе, который затем направится на Всемирный экономический форум в Давосе в стремлении заручиться поддержкой мировых лидеров в борьбе за отстранение от власти Николаса Мадуро, передает «Голос Америки».

Как сообщило агентство Bloomberg, ранее Гуайдо принял в своем дворце президент Колумбии Иван Дуке Маркес, вновь выразивший ему свою поддержку. В понедельник они вместе с Помпео посетили мемориальную службу в память о курсантах, погибших при взрыве автомобиля в Боготе. Гуайдо также посетил конференцию по борьбе с терроризмом, где выступает госсекретарь США.

«Наша миссия в Венесуэле не изменилась. Действия Мадуро разрушительны», – сказал Помпео сопровождающим его журналистам перед прибытием в Боготу.

Хотя более 50 стран признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы, ему пока не удается превратить эту поддержку в конкретные победы в борьбе с режимом. В апреле прошлого года Гуайдо пытался возглавить восстание против правительства Мадуро, однако свергнуть режим не удалось, поскольку военные в большинстве своем отказались поддержать оппозицию.

Гуайдо уже во второй раз нарушает действующий в его отношении запрет на выезд из страны и может быть арестован по возвращении. Из Давоса он планирует направиться на заседание Межпарламентского союза в Брюсселе.

В Давосе Гуайдо надеется встретиться с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, однако, по словам источников, эти встречи пока не подтверждены.