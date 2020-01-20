Минчане обнаружили трещину в стене строящегося дома в «Новой Боровой» 3 20.01.2020, 20:55

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фото: Оксана Красовская

Дольщики шокированы.

Жители (настоящие и будущие) «Новой Боровой» — одни из самых внимательных и требовательных, а потому не упустят ни одной детали, пишет «Онлайнер». Недавно дольщики квартала «Северное сияние» обратили внимание на странность: кирпичная кладка на модных «скошенных» этажах, надстроенных над панельными, начала «расслаиваться». «Это вообще нормально?», «Щель запенят?», «Вообще-то, не смешно», «Молчать не станем», — полетели гневные комментарии.

Стена последнего этажа и вправду выглядит подозрительно: человеку, который строит именно эту квартиру, явно не до смеха. Очевидно, что запениванием дело не ограничится, но что по этому поводу скажет застройщик?

— Мы регулярно проводим внутренний контроль качества работ, выполняемых подрядчиками. По этому недостатку подрядчик получил замечание еще на прошлой неделе. Он начнет устранять недостаток в самое ближайшее время. Крайний срок выполнения работ — конец января. Этот вопрос мы держим на контроле и будем внимательно следить за сроками и качеством работ подрядчика, — пояснили в «А-100 Девелопмент».