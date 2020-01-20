Главный тыл Донецкого аэропорта: как изменился поселок Пески за годы войны на Донбассе 3 20.01.2020, 21:10

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В Песках не осталось уцелевших домов.

Главный тыл Донецкого аэропорта – поселок Пески и его окрестности – принимал на себя один из главных ударов в обороне. Там не осталось уцелевших домов, больше всего повредились церковь, детский сад и школа, пишет unian.net.

Отмечается, что это было не бедный поселок, что видно по теперь уже разбитым домам. Более двух тысяч жителей в 2014 году тут заменили солдаты.

Защитники Песков в начале войны в основном не были профессиональными военными. Прибежищем для них была недостроенная церковь. То, что на ней сохранились колокола, военные считают хорошей приметой.