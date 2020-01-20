Американка сорвала джекпот благодаря вещему сну 2 20.01.2020, 21:22

Женщине приснилась комбинация цифр, которую она решила использовать при заполнении лотерейного билета.

Жительница американского города Питерсберг из штата Вирджиния Роуз Джетер решила "прислушаться" к своему вещему сну и в результате разбогатела на 100 тысяч долларов, пишет UPI (перевод — korrespondent.net).

Однажды американке приснилась комбинация цифр 7-12-14-21-27. Она их запомнила и решила рискнуть. Джетер вписала запомнившиеся цифры в лотерейный билет, который купила накануне Нового года.

В результате женщина стала обладательницей 100 тысяч долларов.