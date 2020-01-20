В нескольких городах Китая выявлен новый коронавирус 20.01.2020, 22:05

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Новый вид короновируса был обнаружен в Ухане в декабре

фото: epa

Как он распространяется?

Новый вирус, поражающий дыхательные пути, способен передаваться от человека к человеку, подтвердили китайские власти, передает ВВС.

За последние двое суток в Китае было зарегистрировано еще 139 заразившихся. Больше всего их в городе Ухань (провинция Хубэй), где изначально были выявлены самые первые случаи, но теперь заболевшие появились и в других городах.

В Пекине было зарегистрировано два случая нового заболевания, а в городе Шэньчжэнь на границе с Гонконгом - один.

Общее количество заразившихся коронавирусом с декабря превысило 200 человек, трое из них скончались.

Из-за резкого роста заболеваемости власти опасаются, что эпидемия может распространиться еще шире. Миллионы китайцев на этой неделе встречают Новый год по лунному календарю (наступает 25 января), в этот праздник принято навещать родственников, для чего многим приходится ездить в другие регионы страны.

Китайские исследователи установили, что в Ухане случилась вспышка ранее неизвестного коронавируса, который приводит к вирусной пневмонии. Вирус до сих пор мало изучен.

Первые случаи заражения были связаны с оптовым рынком морепродуктов в Ухане. Носителем коронавируса могли быть продающиеся на рынке морские млекопитающие, например, белухи, также там продают кур, летучих мышей, кроликов, змей. Скорее всего, среди них и следует искать источник заражения.

В Южной Корее был зарегистрирован один случай заболевания новым вирусом. Также заболели два человека в Таиланде и один в Японии.

Это напоминает эпидемию тяжелого острого респираторного синдрома, более известного как SARS, в начале 2000 годов, которая охватила десятки стран, в основном в Азии.

Анализ ДНК нового вируса указывает, что он родственен вирусу SARS. В 2002 году в результате вспышки коронавируса, начавшейся в Китае, атипичной пневмонией заболели 8098 человек. 774 человека умерли.

Британские эксперты считают, что официальные данные могут не учитывать всех зараженных и их реальное число может достигать 1700 человек.

Что известно про новый вирус

Вирус 2019-nCoV- вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям.

Коронавирусы - семейство вирусов, включающее 38 видов вирусов, лишь шесть (а с новым вирусом - семь) из которых поражают человека.

Исследователи считают, что, скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но способен также передаваться от человека к человеку.

Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

Людям советуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.

Власти 11-миллионного Уханя сообщают, что за прошедшие выходные вирус поразил еще 136 человек. Один человек скончался.

До этого в Ухане было лишь 62 подтвержденных случая заражения этим вирусом.

По состоянию на вечер воскресенья в Ухане по-прежнему оставались больными 170 человек. Девять из них находились в тяжелом или критическом состоянии.

фото: avp

Органы санитарного контроля Пекина сообщают, что два человека, приехавших из Уханя, госпитализированы с пневмонией, вызванной новым вирусом.

В Шэньжэне, на юге Китая, у 66-летнего мужчины обнаружены симптомы вируса, после того как он посетил родственников в Ухане. Еще восемь человек находятся в карантине в ожидании диагноза.

За пределами Китая вирус 2019-nCoV выявлен у четырех человек. Все они либо прибыли из Уханя, либо посещали этот город.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что на данный момент не рекомендует вводить ограничения на авиаперевозки, но консультирует власти стран, у которых есть опасения распространения эпидемии.

В аэропортах Сингапура, Гонконга и Токио установлены сканеры, призванные выявлять лиц с повышенной температурой тела среди пассажиров, прибывающих из Уханя. Аналогичные меры приняты в США в аэропортах Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

фото: epa

Что говорят власти Китая?

Госкомитет по делам здравоохранения Китая в воскресенье заявил, что распространение вируса можно держать под контролем, но добавляет, что необходим дальнейший мониторинг ситуации, так как неизвестно происхождение вируса, а также как он распространяется и мутирует.

В понедельник Чжун Наньшань, возглавляющий группу ведомственных специалистов по борьбе с новым вирусом, подтвердил, что он действительно передается от человека к человеку, сообщает китайское официальное агентство Синьхуа. По его словам, несколько медицинских работников заразились после контакта с пациентами.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что резкий рост числа известных случаев заражения - это результат более активного поиска и тестирования среди населения.

фото: avp

Как повлияет на распространение инфекции китайский Новый год?

В пятницу в Китае начинаются недельные празднества по случаю Нового года по лунному календарю.

В это время сотни миллионов китайцев поедут к родственникам, и многие опасаются, что учитывая масштабы пассажиропотоков, власти не смогут остановить распространение инфекции.

Ухань - один из главных транспортных узлов Китая. Более недели назад местные власти установили сканеры в аэропортах, а также на железнодорожных и автовокзалах для замера температуры пассажиров. Людям с повышенной температурой выдают предохранительные маски, а затем отправляют в больницы и клиники.

Власти заявляют, что через сканеры будут также проходить все, кто выезжает из города.