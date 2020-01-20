Равков сменил должность перед «выборами», как и его предшественники 1 20.01.2020, 22:16

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Журналисты обратили внимание на некоторую закономерность.

20 января Лукашенко назначил генерал-майора Виктора Хренина министром обороны. Андрей Равков был назначен на должность госсекретарем cовета безопасности, пишет «Солидарность».

Показательно, что рокировка в силовых ведомствах произошла в год «президентских выборов». А если изучить историю оборонного ведомства за последние два десятка лет, то можно заметить, что подобные перестановки стали традицией. Судите сами.

Некоторым исключением стал 2001-й. Смена министров обороны произошла спустя несколько недель после проведения «выборов»: 24 сентября Леонид Мальцев занял кресло Александра Чумакова.

В начале 2009-го, за год до «выборов» министром обороны стал Юрий Жадобин, уступивший Мальцеву должность госсекретаря совбеза.

Андрей Равков принял руководство ведомством в ноябре 2014-го, когда до «выборов» президента оставалось менее года.

Такие рокировки, по мнению экспертов, могут свидетельствовать об уровне доверия правителя к руководству силовых структур. А в преддверии «выборов» такие шаги могут носить предупредительный характер для предотвращения возможного сговора.