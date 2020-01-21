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Принц Гарри покинул Великобританию

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  • 21.01.2020, 8:28
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Принц Гарри покинул Великобританию

Герцога Сассекский направился к семье в Канаду.

Вечером в понедельник, 20 января, принц Гарри покинул Великобританию и отправился в Канаду к своей супруге Меган Маркл и сыну Арчи.

Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, принц пропустил вечерний прием в Букингемском дворце, где он являлся одним из организаторов.

Напомним, в среду вечером, 8 января, принц Гарри и Меган Маркл опубликовали на своей странице в Instagram заявление, в котором сообщили, что отказываются от обязанностей старших членов королевской семьи.

Спустя несколько дней королева Елизавета собрала принца Чарльза, принца Уильяма и советников, после чего она выпустила заявление, что поддерживает желание герцога и герцогини Сассекских.


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