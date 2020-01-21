Дмитрий Козлов: Наша цель – свободная Беларусь без Лукашенко 8 21.01.2020, 8:32

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Дмитрий Козлов

Блогер «Серый кот» дал интервью после своего неожиданного освобождения.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Козлов вышел из изолятора временного содержания Оршанского района поздно вечером 20 января. За решеткой он провел почти месяц, встретив в тюрьме Рождество и Новый год. Впереди его ожидают еще два месяца ареста. За участие в акциях, прошедших в декабре прошлого года в отношении известного видеоблогера было возбуждено шесть административных дел, каждое из которых закончилось арестом на 15 суток.

- Сегодня сразу после вечерней проверки меня забрали из камеры и отвели к замначальника Оршанского РУВД, - рассказал пресс-службе «Европейской Беларуси» Дмитрий Козлов. - Он, сославшись на проведение дезинфекции в ИВС, сказал, что принял решение о том, чтобы освободить меня на несколько дней. Мне вернули вещи, намекнули, что скоро я вернусь обратно. На самом деле, конечно, это не настоящее освобождение, а изощренная форма пыток. Сейчас я не знаю, когда именно вернусь обратно в тюрьму. За все акции у меня в сумме 90 суток ареста, большую часть из которых, скорее всего, я буду отбывать в ближайшее время. Сегодня меня просто освободили под расписку, согласно которой я должен вернуться за решетку по первому требованию сотрудников милиции.

- О вашем задержании не было ничего известно почти пять дней. Как и где оно произошло?

- 25 декабря, когда примерно в 20.45 я приехал в Оршу из Минска. Задерживал меня майор Новик, которого я уже знал до этого. Меня забрали прямо на вокзале, посадили в машину и доставили в РОВД. Естественно, никому позвонить возможности не дали. В камере РУВД я был до утра, а уже 26 декабря состоялся закрытый суд. Так я получил первые 15 суток. Через неделю у меня было еще решения суда, потом еще и еще.

- Какие условия содержания в ИВС?

- До 31 декабря я питался тем, то там дают, но это нельзя назвать едой в нормальном понимании этого слова. Так, сомнительные продукты, рассчитанные на то, чтобы заключенный просто не умер от голода. До получения первой передачи я вообще не видел мяса.

Мои сокамерники - обычные люди, которые попали в ИВС из-за пьянки или хулиганки. Они были шокированы, что за пост в интернете можно реально получить 15 суток ареста. У людей действия власти по отношению ко мне просто вызывали недоумения.

- Чем по-вашему вызваны такие действия властей?

- Думаю, это месть за активные действия во время предвыборной кампании, ведь такого количества пикетов в Орше никогда не было. Конечно, также это еще и реакция на акции, прошедшие в Минске, на популярность видеоблога. Не зря именно по «Европейской Беларуси» был нанесен основной удар накануне новогодних праздников. Думаю, власти разозлилась еще и из-за моего выступления на акции 21 декабря

- Чувствовали ли поддержку, находясь за решеткой?

- Конечно. Хотелось бы поблагодарить друзей и многих незнакомых мне людей за передачи и письма – их было очень много. Я знал, что 9 января меня хотели встретить друзья и соратники, что многие из них пришли к стенам РУВД. Я не был в курсе всех подробностей, но то, что была колоссальная поддержка – знал и чувствовал. Спасибо всем!

- Какие ближайшие планы?

- Пока хочу разобраться с коммунальными платежами, своим блогам, перечитать письма. Из-за того, что на мне «висят» еще несколько месяцев ареста, не могу строить долгосрочных перспектив, но от своей цели отступать не собираюсь. А цель у нас одна – свободная Беларусь без Лукашенко. Будем приближать ее вместе.