«Этой конторы в Беларуси пока нет, но она работает» 6 21.01.2020, 8:59

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Белорусские водители столкнулись с новым видом мошенничества?

Месяц назад СМИ писали о различных спецпредложениях на рынке продаж автомобилей, позволяющих потенциальным покупателям удешевить даже новый автомобиль наполовину.

Да-да, и даже того больше - получить авто бесплатно, как сказал нам изобретатель одной спецпрограммы. "Бизнесмены" на какое-то время затихают после публикаций, но жажда финансовой выгоды заставляет их вновь заявлять о себе, пишет Автобизнес.

"Цена не низкая - это спецпрограмма"

Читатель Автобизнеса Алексей, подбирая себе автомобиль для покупки, нашел несколько настолько "вкусных" объявлений, что рука к телефону потянулась сама.

Алексей: "Подбирал себе автомобиль, остановился на марке Renault. На одном небезызвестном ресурсе нашел странные, на мой взгляд, предложения. Странные из-за того, что ценник выглядел уж очень низким. Вот одно из них:

Все просматривал и изучал, однако выбор остановил на другом предложении, но от того же продавца.

В общем, звоню - и узнаю о работе в Беларуси неких спецпрограмм для физических лиц, посредством которых можно добиться в итоге значительного снижения стоимости автомобиля.

Стенограмма телефонного разговора

Алексей: Добрый день. Подскажите про Grand Scenic из города Пинска, там цена какая-то низкая. Расскажите, что это такое.

Александр: Ну она не низкая, она в лизинг идет. Это по спецпрограмме для физических лиц.

Алексей: А что это значит?

Александр: Хм… Я тут, в общем, занят, может, позже пообщаемся?

(Продолжение разговора после повторного звонка)

Александр: Ну это будут в лизинг автомобили для физических лиц. Автомобиль можно удешевить, открыть вам официальный счет и за счет дивидендов, которые будет выплачивать компания, вы будете гасить этот вот лизинг. И где-то 9700 она вам станет в итоге за два года.

Алексей: Я не понимаю, как я ее куплю, - она на меня будет оформлена?

Александр: Да, конечно. Но у вас будут перед лизинговой компанией просто… ну… как сказать… какая-то не привилегия, ну... просто надо будет платить лизинговой компании. А вот этот вот счет будут закрывать лизинговые платежи.

Алексей: Не совсем понимаю. То есть я буду с лизинговой компанией какой-то договор составлять и им какие-то деньги платить?

Александр: Конечно. Ну и предоплату нужно будет за автомобиль отдать где-то 10-20 процентов стоимости авто.

Алексей: Ну 20 процентов мы вносим, а дальше что?

Александр: Ну все. Оформляется автомобиль на вас, и вот этот вот остаток, который у вас по деньгам, мы открываем вам счет под 20 процентов годовых, и за счет этих 20 процентов вы гасите лизинговый платеж. Счет открывается в финансовом учреждении, можно назвать его обслуживающей компанией, чтобы она гасила вам этот лизинг. Потому что эта компания предлагает 20 процентов годовых. Это будет ваш счет. Вы можете сами снимать, вносить и оплачивать лизинг, то есть никто другой вашими деньгами пользоваться не будет.

Алексей: Но на счет я же должен что-то положить?

Александр: Да, я же об этом и говорю. Вы две тысячи отдаете лизинговой, а остальные от 9700 ложите себе на счет и каждый месяц от процентов гасите за счет дивидендов.

Алексей: А на счет я ложу куда?

Александр: Это финансовое учреждение. Сразу говорю - не белорусское. Зарубежное будет финансовое учреждение.

Алексей: То есть мне надо будет за границу перевести деньги?

Александр: Ну не заграницу. Просто приедет их представитель, если договоримся, все по договору, все конкретно. Наличными внесете в кассу. Это российская компания, она только заходит на белорусский рынок, возможно, придется в Россию съездить. Через российский банк самый ходовой, какой там у них самый…

Алексей: Так это мне в Россию ехать?

Александр: Ну приедет представитель их, если захотите, и заключит с вами договор. Потом поедете с ним ложить [деньги] или ему доверитесь, это от вас зависит.

Алексей: А как это я ему доверюсь?

Александр: Ну так с ним поедете и положите (смеется). Просто я не знаю, как нашим людям объяснять, потому что звонят часто по этой программе. Ну пока этой конторы нет в Беларуси. Все боятся на российскую контору что-то там ложить. Но все работает. Это проверено. Счета тут у многих открыты. Мы вот ждем. Сейчас было представление с белорусскими партнерами, и если эта контора зайдет, то это можно будет делать в любом белорусском банке. Пока только через Россию. Посредством российской карточки можно снимать, чтобы оплачивать лизинг, это вообще без проблем. Мы 7-8 процентов берем от сэкономленной суммы себе. И то это будет, только когда вы уже сэкономили, это не все сразу. В целом же это не телефонный разговор. Люди все сейчас боятся. Я сам сначала боялся, пока изучал эту всю программу, и вас прекрасно понимаю.

Алексей: А как и где с вами можно встретиться?

Александр: Можно в Минске, в офисе, сейчас будем открываться и по регионами. В Минске - на Казинца, 11а, бизнес-центр "Гермес". Только по предварительной записи, просто все в разъездах, кто-то машины поехал показывать, кто-то - фоткать, так что тут лучше предварительно позвонить, и вам все покажут. Как все это работает и как на этом можно еще и заработать - в общем, полностью информацию всю могут предоставить.

Алексей: Хорошо, подумаем.

"Поискав в интернете информацию, - продолжает Алексей, - я наткнулся на материалы Автобизнеса по этой теме и понял, что это какой-то "развод" покупателей на деньги, после чего решил связаться с редакцией".

Откуда дивиденды?

Прослушали разговор Алексея и поняли, что голос продавца по имени Александр нам знаком. Мы уже связывались с ним и выслушивали его речь о программе FAC ("Фрэш Авто комьюнити") по снижению стоимости авто (запись разговора в материале "Вы платите чуть более половины стоимости авто". Новая схема обмана при покупке автомобилей работает в Беларуси").

И мы не ошиблись, это именно он, да и телефонные номера совпадают с теми, по которым звонили мы. После нашей публикации несколько десятков объявлений этого продавца было удалено с интернет-ресурсов. И вот опять.

И так, речь идет о спецпрограмме для физических лиц FAC ("Фрэш Авто комьюнити"). Следы этого FAC в свое время привели нас к одному из бывших руководителей ООО "Техбелстройкомплекс" (Барановичский район) по имени Андрей, усилиями которого десятки семей остались и без автомобилей, и без денег. В том числе многодетные и инвалиды, пытавшиеся воспользоваться льготным президентским указом №140 по растаможке. Проверку этой конторы в настоящий момент проводит Следственный комитет Беларуси по заявлению Автобизнеса и потерпевших ("Хотели воспользоваться "льготным" указом. Как многодетные семьи, включая мать-героиню, остались без денег и без автомобилей").

Теперь Андрей обосновался в Минске и в разговоре с нами очень гордился своим изобретением - FAC. Мол, это работает как часы.

Если коротко, то суть в следующем. Человек хочет купить автомобиль, но у него нет всей суммы. Нужно пойти в автосалон, который предлагает автомобили в кредит либо рассрочку без первоначального взноса, и заключить с ним договор. В разговоре с Андреем мы исходили из суммы 10.000 долларов США как основной, которая есть на руках ("За все заплатит продавец. Расследование Автобизнеса о спецпрограмме FAC").

Затем эти деньги нужно положить, например, в Приорбанк (именно этот банк привел Андрей), и получать с них ежемесячные дивиденды, которые покроют ежемесячные платежи автосалону или лизинговой компании.

Редакция Автобизнеса выяснила процентные ставки этого банка. После нехитрых расчетов получилось, что с 10.000 долларов при ставке 0,1% годовых будет выходить около 80 центов прибыли в месяц. На платежи автосалону, как нетрудно догадаться, не хватит.

Тогда в эпической речи и предложениях Андрея появились некие зарубежные компании, офшоры, страховые и другие финансовые компании, которые с радостью будут работать по системе FAC и, по сути, сами выплатят стоимость автомобиля своего клиента за счет дивидендов. И на выходе у владельца - автомобиль, да и еще деньги на счете, которые можно снять и потратить. Как выразился Андрей, "получается бесплатный автомобиль".

Только вот откуда эти "бизнесмены" берут такие огромные дивиденды и кто их готов платить? Эти компании ни Андрей, ни Александр своим клиентам не называют, уровень договорных отношений с ними не озвучивают, мол, есть они - и все.

Таким образом, все эти "крутые" спецпредложения по снижению цены для физических лиц при покупке автомобилей на белорусском рынке предлагают некие персонажи по имени Александр и Андрей. А может, они заодно? Внимательный читатель наверное обратил внимание на адрес, который Александр в телефонном разговоре назвал для возможной встречи с клиентом Алексеем. А это адрес "Фрэш Авто", от имени которого вел речь Андрей в разговоре с редакцией Автобизнеса:

Это один и тот же адрес. Да и систему по снижению цены авто FAC ("Фрэш Авто комьюнити") они оба упоминают в своих разговорах. Так что делаем выводы. Но вот интересно, на что расчет? Неужели кто-то в здравом уме купится на это?

Уперлись в закрытую дверь

По словам Александра, его предложения сводятся к следующему: часть денег отдаем сразу, вторую часть отдаем "дяде", который приедет из России, возьмет эти деньги под честное "пионерское" и положит на счет некой российской конторы, которая пока на белорусском рынке не представлена, но уже планирует это делать и переговоры об этом активно ведет. Андрей же и его "Фрэш Авто" по похожей схеме уводят концы подальше чем Россия.

Объединяет в основном же их одно - вера в то, что они говорят своим клиентам. Вера в то, что кто-то за кого-то будет платить и при этом еще и заработает. Прямо чудеса экономики, отличные схемы, о которых раньше никто и не догадывался, а они смогли.

Естественно, эта история была бы неполной, если бы мы не посетили адрес, названный продавцом Александром, а также указанный на сайте "Фрэш Авто", которым заведует его "коллега" со спецпредложениями.

Но встретила нас закрытая дверь. Странно, ведь с их размахом и работой с крупнейшими европейскими аукционами, судя по описанию на сайте, в разделе "О нас", офис должен работать с клиентами чуть ли не круглосуточно...