Названы пять продуктов, которые бодрят лучше кофе 21.01.2020, 9:13

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Фото: corbis

Их лучше употреблять в пищу с утра.

Кофе считается одним из лучших продуктов, который может взбодрить. Но не только он обладает таким свойством.

Medikforum перечислил 5 продуктов, которые в плане обретения бодрости могут быть гораздо круче, чем кофе.

Грейпфрут

В этом продукте много витаминов и полезных углеводов. За счёт этого человек обретает знатный заряд бодрости и хорошего расположения духа.

Яблоки

В составе яблок содержится пектин, который представляет собой очень полезные пищевые волокна. С их помощью организм лучше переваривает пищу, усваивает энергию. С другой стороны, яблоки и пектин в них помогают выводить токсины и шлаки.

Орехи

Это отличный продукт для перекуса. В составе имеются магний, медь, рибофлавин, витамин В2 и другие помогающие работе мозга вещества. Они повышают концентрацию внимания и прибавляют энергию. Важно не забывать только, что продукт очень калорийный, поэтому не стоит перебарщивать с ним.

Бананы

Бананы можно назвать натуральным антидепрессантом. Мало того, что продукт очень вкусный, так ещё и полезный. Благодаря витамину В6, глюкозе, фруктозе, ценной клетчатке можно существенно взбодриться.

Матча

Зелёный чай матча бодрит не хуже, чем кофе. Всё дело в антиоксидантах и хлорофилле, что улучшает пищеварение и отлично бодрит.