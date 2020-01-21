Названы пять продуктов, которые бодрят лучше кофе
- 21.01.2020, 9:13
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Их лучше употреблять в пищу с утра.
Кофе считается одним из лучших продуктов, который может взбодрить. Но не только он обладает таким свойством.
Medikforum перечислил 5 продуктов, которые в плане обретения бодрости могут быть гораздо круче, чем кофе.
Грейпфрут
В этом продукте много витаминов и полезных углеводов. За счёт этого человек обретает знатный заряд бодрости и хорошего расположения духа.
Яблоки
В составе яблок содержится пектин, который представляет собой очень полезные пищевые волокна. С их помощью организм лучше переваривает пищу, усваивает энергию. С другой стороны, яблоки и пектин в них помогают выводить токсины и шлаки.
Орехи
Это отличный продукт для перекуса. В составе имеются магний, медь, рибофлавин, витамин В2 и другие помогающие работе мозга вещества. Они повышают концентрацию внимания и прибавляют энергию. Важно не забывать только, что продукт очень калорийный, поэтому не стоит перебарщивать с ним.
Бананы
Бананы можно назвать натуральным антидепрессантом. Мало того, что продукт очень вкусный, так ещё и полезный. Благодаря витамину В6, глюкозе, фруктозе, ценной клетчатке можно существенно взбодриться.
Матча
Зелёный чай матча бодрит не хуже, чем кофе. Всё дело в антиоксидантах и хлорофилле, что улучшает пищеварение и отлично бодрит.