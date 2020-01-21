Иран признал, что сбил украинский «Боинг» двумя ракетами «земля-воздух» 21.01.2020, 9:30

1,546

Опубликован отчет.

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала второй отчет о крушении украинского "Боинга". В документе говорится, что самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из зенитно-ракетного комплекса "Toр-M1" российского производства. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным иранских властей, две ракеты были выпущены по "Боингу" "Международных авиалиний Украины" с северного направления. Через 6 минут после вылета из аэропорта Тегерана лайнер исчез с экрана основного радара. После попадания ракет самолёт начал стремительно терять высоту, отклонился от курса, пролетел мимо жилого района и его первый контакт с землей произошел в общественном парке, где "Боинг" столкнулся с препятствием, пересек футбольное поле, упал и загорелся.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео с камер наблюдения.

Exclusive: Security camera footage verified by the New York Times confirms that 2 missiles, fired 30 seconds apart from an Iranian military site, hit the Ukrainian planehttps://t.co/Ab8iYKiHVR — The New York Times (@nytimes) 14 января 2020 г.

В отчёте Иран признал, что бортовые самописцы сбитого "Боинга" являются одними из наиболее сложных конструкций такого рода в мире, и у Тегерана нет технической возможности для их дешифровки. По данным Bloomberg, Франция и США отказались поставить Ирану такое оборудование. Судьба «чёрных ящиков» по-прежнему остается неизвестной. Ранее сообщалось, что Иран собирается самостоятельно заняться расшифровкой самописцев, опровергнув, тем самым, сообщение об их передаче Украине.

"Боинг" "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из Тегерана в Киев, разбился 8 января вскоре после взлёта. На борту находились 176 человек, большинство из них – граждане Ирана и Канады. Все они погибли.

Вначале иранские власти утверждали, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность лайнера. Позднее Тегеран признал, что самолёт был сбит ракетой класса "земля-воздух". Ответственность за обстрел взял на себя Корпус стражей исламской революции. Там утверждают, что лайнер сбили по ошибке в ожидании возможных ударов США. В Иране вспыхнули протесты. МИД признал, что недовольство граждан вызвали действия властей и военных, скрывших информацию о причинах авиакатастрофы.