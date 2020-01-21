Как Москва компенсирует грязную нефть в «Дружбе»? 1 21.01.2020, 9:40

1,540

«Договоренности» выглядят очень туманно.

Беларусь и Россия договорились о компенсации за грязную нефть в нефтепроводе «Дружба». Но по-прежнему нет договоренности по цене транзита российской нефти через территорию Беларуси. Российские СМИ сообщают, что стороны «приостановили переговоры» на этот счет, сообщает «Белсат».

Когда же закончится черная полоса в переговорах о черном золоте?

Последний год – стрессовый для белорусских НПЗ. Из-за закачки грязного сырья в нефтепровод «Дружба» стояло производство, экспорт и транзит. Лукашенко в те дни посещал «Нафтан».

«Это основа экономики, и от того, будут ли работать эти заводы, зависит жизнь многих белорусов», — завил диктатор.

Вчера, на 9-м месяце после инцидента, договорились с Москвой «о подходах и методике компенсации затрат» – без подробностей сообщила белорусская сторона. Однако до сих пор нет нынешнего контракта на нефть и цен на транзит.

Если до конца месяца не договорятся, с 1 февраля тариф на транзит повысится автоматически на прогнозный размер – 6,8%. Минск требует повысить ставку на 16,6%, в которых, собственно, учел также потери от прошлогоднего загрязнения.

«Альтернативы российской нефти, даже по более дорогой цене, на которую ссылаются представители нашей власти, нет. Она всегда будет дешевле за счет транспортного плеча и ее качества», – считает экономист Сергей Жбанов.

В прошлом году разница цен на российскую нефть мировой и «для Беларуси» составляла 92 доллара. В этом году за счет налогового маневра Кремля для нашей страны черное золото должно подорожать на 20%. Беларусь пытается сбить цену на 10 долларов за тонну при закупке 18 миллионов тонн. Иначе придется искать альтернативы – угрожал глава Беларуси в последние дни прошлого года, оставшись без контракта на следующий.

По территории России «Дружба» идет одним путем. В Брянске нефтепровод разветвляется на два, проложенные через северную и южную часть территории Беларуси. Далее транзит в объеме 60 млн тонн идет в Украину, Венгрию, Польшу, Германию, Словакию, Чехию…

Вчера в полном объеме возобновилось транзитное перекачивание нефти в Польшу. Несколько дней транзит был ограничен наполовину – из-за ремонта трубопровода на отрезке Мозырь — Брест. Работы начались после прекращения поставок российской нефти на белорусские предприятия.