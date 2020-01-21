Помпео: США усилят поддержку Хуана Гуайдо 21.01.2020, 9:41

Майк Помпео

Фото: Reuters

Госсекретарь заявил о дополнительных мерах.

В понедельник, 20 января, Майк Помпео и Хуан Гуайдо встретились с репортерами на полях региональной конференции по борьбе с терроризмом в колумбийской столице – Боготе, сообщает «Голос Америки».

Гуайдо, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы, примерно год назад объявил себя президентом страны, объявив правление Николаса Мадуро незаконным. Соединенные Штаты и еще полсотни государств мира признали Гуайдо легитимным президентом.

«Я хочу, чтобы вы знали, что ваш президент – отличный лидер, который хочет направить вашу страну в правильную сторону: по направлению к свободе, демократии и восстановлению экономического благополучия», – сказал Майк Помпео журналистам, добавив, что Соединенные Штаты сделают все, чтобы у венесуэльцев появились для этого возможности.

Госсекретарь не пояснил, какие именно дополнительные меры США могли бы предпринять. Вашингтон обвиняет режим Мадуро в связях с колумбийскими сеператистами и боевиками из ливанской группировки «Хезболла». По этой причине Америка уже ввела санкции против ряда видных венесуэльских политиков и против нефтяного сектора страны. Остается также и вариант действий военного характера.

Майк Помпео также не стал раскрывать, планируют ли США занести Венесуэлу в список стран-спонсоров терроризма.

Первоначальная популярность и народная поддержка Гуайдо за минувший год заметно снизились. Несмотря на это, лидер оппозиции заявил репортерам, что борьба за демократию «находит иные, альтернативные пути и усовершенствованные механизмы». По его словам, смещение Мадуро – это «долгосрочная цель».

«Диктаторы никогда не хотят расставаться с властью, которую они захватили. Мы больше похожи на Сирию, чем на Кубу, в плане миграции, доступности услуг, наличия инфляции. У наших детей нет вакцины. Они умирают от нехватки продовольствия», – с такими словами обратился к прессе через переводчика Хуан Гуайдо.

Хуан Гуайдо на этой неделе направляется в швейцарский Давос, на Всемирный экономический форум. Это сопряжено для него с большим риском, так как Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции покидать страну, а значит, ему могут не разрешить вернуться на родину.