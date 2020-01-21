Путин назвал три задачи Госсовета 21.01.2020, 9:59

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Что стало известно из внесенного в Думу законопроекта.

«Реформа» российской конституции, самая масштабная за всю новейшую историю страны, разворачивается со скоростью спецоперации, пишет finanz.ru.

Не прошло и трех рабочих дней, как созванная президентом рабочая группа представила предложения по изменению Основного закона с подписью глав конституционных комитетов Думы и СовФеда Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса, а также директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талии Хабриевой.

Спустя несколько часов президент внес в Думу законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», в котором впервые сформулированы задачи Государственного совета - органа, который существует с 2000 года и имеет совещательный статус, а после реформы получит конституционные полномочия.

Согласно законопроекту, размещенному на портале правовой информации, Госсовет, как и сейчас, будет «формироваться президентом».

Первой его целью названо «обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти». Согласно действующей Конституции, это полномочия президента (статья 80, пункт 2).

Вторая цель Госсовета - «определение основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации». Сейчас эти функции также закреплены за президентом (статья 80, пункт 3). Президент утверждает, в частности, Концепцию внешней политики, Военную доктрину, Стратегию национальной безопасности, Доктрину продовольственной безопасности, Энергостратегию, Стратегию развития минерально-сырьевой базы и т.д.

Помимо регулярных основополагающих документов, президент подписывает разовые стратегии под конкретные задачи - например, в октябре Путин утвердил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.

Третьей целью Госсовета станет определение «приоритетных направлений социально-экономического развития государства». Такой документ существовал в России до 2014 года - он принимался в виде постановления правительства на основе президентского послания Федеральному собранию.

Однако закон, который регулировал этот документ (115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации»), летом 2014 года был признан утратившим силу.

Последний раз постановление правительства «О приоритетах социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу» было принято в феврале 2014 года. В нем говорилось о необходимости «значительно улучшить условия ведения предпринимательской деятельности», «снизить налоговую нагрузку на бизнес» и разработать «комплекс мер по поддержке несырьевого сектора экономики».

Перечень полномочий Госсовета и его место в иерархии российской власти могут существенно расширены. Согласно поправкам, статус Госсовета определит федеральный закон, который будет принят отдельно и на всенародное голосование выноситься не будет. Сейчас статус Госсовета регулируется президентским указом, принятым в 2000 году.

Второе и основное чтение проекта поправок в ГосДуме состоится в феврале, СовФед может утвердить его в марте. Голосование намечено на апрель, наиболее вероятная дата - День космонавтики (12 апреля, воскресенье), рассказал РБК близкий к Кремлю источник.

Другой, менее вероятный вариант - 26 апреля. В преддверии голосования будет развернута масштабная информационная кампания на телевидении и в интернете, говорят источники РБК: явка должна быть выше 50%, а в идеале на участки должны прийти не меньше людей, чем на выборы президента (67,4%).

Впрочем, «даже если придут 20%, легитимность от этого не пострадает», подчеркивает представитель Кремля. «Кто хотел, тот пришел»; поправки примет парламент примет парламент, и по закону этого будет достаточно, добавляет он.