Астрофизик утверждает, что обнаружил жизнь на Венере 21.01.2020, 10:17

Речь идет о верхних слоях газовой оболочки планеты.

Сотрудник института космических исследований РАН Леонид Ксанфомалити обнаружил жизнь на Венере. Астрофизик сделал открытие благодаря снимкам, сделанным летательными аппаратами в 1975-1982 годах, дополнив их результатами новых наблюдений, пишет lenta.ua.

Ранее ученый заявлял, что отыскал свидетельства наличия на Венере представителей флоры и фауны. В 2019 году астрофизик нашёл дополнительные доказательства существования жизни на планете Солнечной системы и опубликовал обзор в журнале «Успехи физических наук».

Отметим, Венера разогрета парниковым эффектом, а атмосферное давление там превышает земное в 92 раза. Предполагается, что приемлемые для поддержания жизни условия есть лишь в верхних слоях газовой оболочки планеты. Венера отличается базальтовой каменистой почвой, похожей на вулканическую породу.

Если человек попадёт на эту планету, не погибнув от радиации, он увидит объекты в жёлтом цвете из-за солнечного излучения, пробивающегося через плотную атмосферу. Камни на Венере плоские по причине высокого давления, а к основным поражающим факторам относят высокую температуру и дожди с веществами, которые неизвестны науке.