Беларусь, Польша, Украина: 30 лет после победы «Солидарности» 21.01.2020, 10:42

В Варшаве пройдут дебаты с участием белорусских, польских и украинских экспертов.

Публичная библиотека Варшавы и фонд «Хартия-97» проводят 23 января дискуссию «Беларусь, Польша, Украина: 30 лет после победы "Солидарности"».

Почему соседние страны оказались в таких разных ситуациях, спустя 30 лет после начала трансформации? Остается ли Беларусь последней диктатурой Европы? Какова ситуация в Беларуси после «парламентских выборов» и перед «президентскими»? Почему Будапештский меморандум не сработал? Что Польша делает и может сделать для поддержки демократии в соседних странах? Эти и другие вопросы в ходе дискуссии поднимут:

Андрей Санников - бывший заместитель министра иностранных дел Беларуси, глава белорусской делегации на переговорах по ядерному и обычному разоружению в 1991-1995 годах, экс-кандидат в президенты Беларуси в 2010 году, бывший политзаключенный.

Виктор Росс - посол Польши в Молдове (1994-2000) и Армении (2003-2004), бывший советник министра и глава политического отдела в посольстве Польши в России, советник (2000) и заместитель директора (2001) в Департаменте стратегии и Планирования внешней политики в Министерстве иностранных дел. Преподаватель в Варшавском университете. Работал одним из руководителей польской программы помощи репрессированным белорусским студентам им. К. Калиновского.

Ольга Попович - историк, комментатор украинской политики, фонд «Наш вибір».

Модератором встречи будет журналист Евгений Климакин.

Дебаты пройдут:

23 января в 18:00

Конференц-зал Публичной библиотеки Варшавы

улица Кошикова 26/28.