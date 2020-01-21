В Болгарии поймали на видео агентов ГРУ с «Новичком» 2 21.01.2020, 10:54

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Эміліян Гебрэў

Видеозапись опубликовала прокуратура страны.

Прокуратура Болгарии подтвердила, что в день отравления болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева у его офиса были замечены сотрудники ГРУ, сообщает Радио Свобода.

Ранее об этом сообщали The Insider и Bellingcat.

28 апреля 2015 года Емельян Гебрев во время приема, устроенного после полудня для партнеров, почувствовал недомогание и через несколько минут потерял сознание. Находившиеся рядом коллеги вызвали врачей и доставили Гебрева в больницу. Примерно в то же время похожие симптомы недомогания появились у его сына, находившегося в другой части города. Признаки отравления были отмечены и у директора компании, который тоже находился далеко. Но было и обстоятельство, общее для троих: за несколько часов до приема, утром того же дня, они находились в одном месте – в своем офисе в здании отеля "Орбита" в Софии.

BREAKING! Bulgaria's prosecutor made available videos of unidentified person walking purposely in the underground garage where Bulgarian entrepreneur Gebrev's car was parked on the day he fell into a coma. We previously published that on that day a GRU team of 3 was in town. pic.twitter.com/MZxQCIrQ2I — Christo Grozev (@christogrozev) 20 января 2020 г.

Позднее, уже в 2019 году, следователи идентифицировали на видеозаписях с камер на парковке отеля, офицера ГРУ Дениса Сергеева (оперативное имя Сергей Федотов). Это был тот самый Сергеев, который прибыл в Британию вместе с "Бошировым" и "Петровым" в день отравления Скрипалей 4 марта 2018 года.

Выводы болгарской прокуратуры совпадают с выводами расследования, которое провели совместно The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. В нем удалось установить настоящие и оперативные имена всех ГРУшников, участвовавших в этой операции, а также узнать обстоятельства и возможные мотивы покушения. Ранее The Insider уже писал о причастности к отравлению нервно-паралитическим веществом болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева сотрудников ГРУ.

Емельян Гебрев, специалист по торговле оружием, был госпитализирован с тяжелым отравлением 28 апреля 2015 года. В тот же день Федотов уехал из Болгарии и вылетел из Стамбула в Москву. В анализах Гебрева нашли следы веществ, характерных для отравления нервно-паралитическим препаратом типа "Новичок". Таким же веществом были отравлены Скрипали.

После сообщения британской прессы о том, что Федотова подозревают в причастности к отравлению в Солсбери, власти Болгарии решили возобновить расследование отравления Гебрева. Он, как и Скрипали, выжил после покушения.