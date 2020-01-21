«Наверное, на ослах везли»: как белорусам задерживают посылки из-за границы 13 21.01.2020, 10:59

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Иллюстрационное фото

Есть две самые популярные версии происходящего.

С посылками снова беда. На нашем форуме уже не один десяток сообщений о том, что в последние несколько месяцев они идут довольно долго: вместо двух недель — минимум три месяца. Пока среди самых популярных версий происходящего читатели называют две: после больших скидок продавцы не справляются с объемами поставок и есть проблемы на самой «Белпочте», пишет onliner.by.

Больше всего проблем с декабрьскими и ноябрьскими посылками. Многие до сих пор не получили заказы с распродажи на AliExpress 11.11 и «черной пятницы», которая была в конце ноября.

«Заказывал 11.11. Из 9 посылок пришла только одна», — пишет Bob4ik777.

«Весь Китай после одиннадцатого массово висит и в положенные 60 дней вписываться не желает — получила только одну посылку, а все остальное (11 штук) еще даже не в Беларуси», — говорит claudita.

«С конца ноября катаются по Китаю посылки. Трек пробивается, но непонятно, что там за новые события (иероглифы). За одну уже деньги вернул — 69 дней ожидания», — рассказывает vold_by.

«Выиграл один спор с посылкой, кочующей неизвестно где уже 67 дней. Еще четыре посылки едут 50 дней — через недельку буду открывать споры по ним. И две по 30 дней еще», — добавляет CB_Ein.

«Думал, только у меня так посылки зависли. С ноябрьской распродажи висят 15 штук, декабрьские — 17 штук…» — вторит им Elekoff.

Но есть и более грустные истории. Пользователь Gunslinger получил свою посылку за 16 октября перед самым Новым годом, а Goku пишет, что только неделю назад смог забрать заказ от 28 сентября.

«Уже с полгода не было быстрее чем 45 дней», — утверждает он.

Получить посылку в срок не удалось и тем, кто делал заказы в декабре.

«Из Словении забрал через 18 дней. Китай висит с 2 декабря самая старая. Еще даже не на таможне. Всего 24 отправления где-то путешествуют (основная часть заказана с 15 по 20 декабря)…» — рассказывает Aelwyn.

Причем многие отмечают, что есть проблемы с доставкой по стране. К примеру, пользователь BONIK.59 никак не может получить посылку, которая в Минск попала 24 декабря. До сих пор наши читатели ждут извещений по посылкам, которые попали в страну в первых числах января.

Есть и необычные истории. Serg46 ждал посылку из Смоленска. Она шла больше месяца.

«От Смоленска до Минска доставка 34 дня составила. Наверное, на ослах везли», — говорит он.

«Судя по трекеру, задержка была именно с отправкой из Китая и продавцы ни при чем»

Между тем пользователи объясняют такие задержки по-разному. Первый вариант: проблемы с китайскими продавцами.

«Мне пришли декабрьские заказы, а ноябрьские почти все зависли. Судя по трекеру, задержка была именно с отправкой из Китая и продавцы ни при чем», — считает e2e4m.

«У китайцев посылки по несколько недель вылететь не могут. Загрузка на всех почтах идет», — подтверждает Micola.

«В этот раз хорошо помогли китайцы с массовыми задержками отправки за октябрь. Сверху накрыли распродажи 11.11 и „усе“. Предполагал, что к середине января разгребут, ан нет — и февраль, судя по всему, затронет», — рассуждает ew3.

«Заказанные в ноябре попали в китайскую черную дыру, а те, что в декабре, попали в белорусскую черную дыру. По мне, так белорусы быстрее справляются, чем китайцы», — грустит Walsh code.

На «Белпочте» убрали работающих по договору подряда в пиковые нагрузки

Второй вариант объяснения причин происходящего — это проблемы на самой «Белпочте».

«Судя по тому, что у людей только-только начали отбиваться октябрьские, про свои от декабря даже можно ближайшее время не вспоминать. „Белпочта“ все портит своим отношением: очевидно же, что из года в год ситуация во время распродаж абсолютно идентичная, но как-то решать эту проблему никто не желает, — говорит Valletta. — Что-то там крутили со своей новой системой регистрации посылок, говорили, что теперь-то все будет намного быстрее, так вот, я вообще изменений не заметил, только в слежении больше статусов появилось».

Пользователь Wehrmacht100 постит фотографию посылок, которые не вмещаются в ангар и стоят на улице. По его словам и пользователя Jufo, ситуация длится с лета, когда на почте сменилось руководство.

Новый директор отказалась от дополнительных работников, которых прежнее руководство нанимало во времена пиковых нагрузок. Они работали по договорам подряда.

Мы связались с сотрудниками «Белпочты», которые на условиях анонимности подтвердили: с января всем, кто работал по договорам подряда, их не продлили.

Раньше во времена пиковых нагрузок почта дополнительно набирала десятки работников по договорам подряда. Они сортировали посылки и помогали справляться с нагрузкой.

— Когда были проблемы с новой системой в мае и мы разгребали завалы, по Минску работали дополнительно 200 человек. Потом, когда нагрузка снижалась, постепенно с ними договоры не продляли, — рассказывают работники. — На новогодние праздники раньше только в аэропорту работали 50 дополнительных сотрудников. Но с января никого нет. Начальство поставило всех перед фактом: будем, мол, справляться своими силами. Людей снимают с других работ и принудительно отправляют в сортировочные цеха «в связи с производственной необходимостью». Многим порезали премии, уменьшились расценки, а значит, просели зарплаты. Вот такая «оптимизация». В общем, люди недовольны, многие увольняются, поэтому такие проблемы с посылками.

Onliner отправил вопросы по поводу ситуации на «Белпочте». Как только получим ответ, сразу же опубликуем.