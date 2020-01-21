В России начали продавать иконы с Путиным 30 21.01.2020, 11:15

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Фото: @ArkChaplygin

Цена каждой — около 1260 долларов.

В петербургском аэропорту Пулково заметили в продаже икону с президентом России Владимиром Путиным. Пользователей интернета интересует, может ли иконописец изображать живых людей, сообщает znak.com.

Икону заметил председатель коллегии адвокатов «Призывник» Аркадий Чаплыгин. Он разместил фото с иконой, на которой изображен Путин, в своем Twitter. «А что, уже разрешили живых канонизировать? Или те, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы?» — задается он вопросом.

Вот такие иконы продаются в аэропорту "Пулково". А что, уже разрешили живых канонизировать? Или те, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы? pic.twitter.com/FZhSeDNkpk — Аркадий Чаплыгин (@ArkChaplygin) January 20, 2020

В комментариях к твиту он уточняет, что стоимость иконы составляет 79 тыс. рублей (около $1264 — ред.). Там же пользователи отмечают, что это на 4 тыс. рублей больше, чем выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Между тем в православии существует мнение, что живых людей нельзя изображать на иконах, поскольку они не полностью свободны от греха.

Напомним, в 2012 году, в разгар президентской гонки, стало известно, что икона с изображением Путина замироточила. Это произошло в Нижегородской области, где в 2005 году в поселке Большая Ельня образовалась община поклонников Владимира Путина.